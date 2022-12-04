Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğal gaz arzı, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmıştı. Başkan Erdoğan açılış törenin ardıdan gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



Bu seçimde ilk defa Şanlıurfa'da 250 bin oy kullanacak gencimiz var.

Toplu açılış ve mitinglerde Şanlıurfa zirve yaptı. Mitinge 120 bin kişi katıldı.

Gençlik kollarından gelen yetişen bir liderim. Kutlu emeneti geçlere devredeceğiz.



Bölgesel ve küresel ldierlik seviyesine kolay gelmedik.

Detaylar gelecek...

Erdoğan, Şanlıurfalı çiftçilere bugüne kadar toplam 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük üçüncü tarım arazisine sahip Şanlıurfa'nın, yapılan yatırımlarla bitkisel üretimini yüzde 50'ye yakın, sera üretimini de 8 kat yükselttiğini anlatan Erdoğan, kentin hayvan varlığını da yüzde 60'tan fazla artırdığını anlattı. Erdoğan, "Göz bebeğimiz Urfa'mızı sadece ülkemizde değil, dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden biri haline getirmek için pek çok projeyi hayata geçirdik, geçiyoruz." diye konuştu.

Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknokent, bir araştırma geliştirme merkezi kurduklarını anlatan Erdoğan, işverenlere de toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladıklarını söyledi.