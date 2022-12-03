6'lı masanın 'yetkisiz cumhurbaşkanı' planına siyasi ve hukukçulardan tepki: Anayasaya aykırı

6 siyasi partinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek adına bir araya geldiği masada kirli pazarlıklar ayyuka çıktı. 'Yetkisiz bir cumhurbaşkanı' seçtirmek için anayasa değişikliği planlayan 6 partinin genel başkanı, seçilecek cumnurbaşkanının yardımcısı olarak kendilerine kabinede görev biçti. Siyasiler ve hukukçular, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiğini, Anayasa'da 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir' ifadelerinin yer aldığını hatırlattı.

UÇUM: SEÇİLMİŞ İRADEYİ ETKİSİZ KILMAK DARBEDİR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Bu masanın Türkiye'yi kör kuyulara mahkum etme tasarımı! Altılı masadan gelen son açıklamalar masaya hakim zihniyetin ibretlik bir dışa vurumu.