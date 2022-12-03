6'lı masanın 'yetkisiz cumhurbaşkanı' planına siyasi ve hukukçulardan tepki: Anayasaya aykırı

6 siyasi partinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek adına bir araya geldiği masada kirli pazarlıklar ayyuka çıktı. 'Yetkisiz bir cumhurbaşkanı' seçtirmek için anayasa değişikliği planlayan 6 partinin genel başkanı, seçilecek cumnurbaşkanının yardımcısı olarak kendilerine kabinede görev biçti. Siyasiler ve hukukçular, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiğini, Anayasa'da 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir' ifadelerinin yer aldığını hatırlattı.
UÇUM: SEÇİLMİŞ İRADEYİ ETKİSİZ KILMAK DARBEDİR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Bu masanın Türkiye'yi kör kuyulara mahkum etme tasarımı! Altılı masadan gelen son açıklamalar masaya hakim zihniyetin ibretlik bir dışa vurumu.
Milli iradenin, hukukun ve siyasetin gücünün hiçe sayıldığı oligarşik bir yapının ülkeyi kayıt dışı bir şekilde yönetme arzusu bir anayasa taslağı adı altında servis edilmiştir. Fakat nafile, bu darbeci-gerici zihniyetin Türkiye siyasetine ipotek koyma çabaları sonuçsuz kalır, halkımız darbeye geçit vermez, masaları da seçimde yıkılır.
Ülkenin 'eşgüdüm kurullarıyla' yönetileceğini söylemek, halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı ile masadaki parti genel başkanları birlikte ülkeyi yönetecek, hükümet olacak demek darbeciliktir. Seçilmiş iradeyi etkisiz kılmak hangi yolla olursa olsun darbedir. Açıkça Anayasa ihlal edilecek, sivil darbe yapılacak, dar bir kadro iktidar olacak deniliyor.