Perde perde fiyasko! Bay Kemal'in danışmanı önce AK Parti'nin ekonomi siyasetini övdü ardından Rifkin'e salladı

Kara konuşmasında AK Parti döneminde ekonomide atılan önemli adımları takdir ederek, "Şu anda devasa, muazzam teşvikler var. Vergi, prim, kredi teşvikleri var. Bütün bunların etki analizlerinin yapılıp yeniden tasarlanmasında fayda var." ifadesi kullandı.