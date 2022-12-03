Perde perde fiyasko! Bay Kemal'in danışmanı önce AK Parti'nin ekonomi siyasetini övdü ardından Rifkin'e salladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nda konuştu.
Ekonomiye dair projelerini ve birlikte çalışacağı danışmanlarını tanıtan Kılıçdaroğlu'nun, günlerdir kamuoyunda reklamını yaptığı 'buluşma' fiyaskoya dönüştü.
KATILIMCILARA ÇEVİRİ YAPILMADI
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.
SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUKLADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.