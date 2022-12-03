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    • 03.12.2022 17:21
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    Perde perde fiyasko! Bay Kemal'in danışmanı önce AK Parti'nin ekonomi siyasetini övdü ardından Rifkin'e salladı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından günlerdir duyurulan 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu, toplantıya ABD'den katılan Jeremy Rifkin'in konuşmasının katılımcılara çevrilmediği, fondaş medyanın bile yayını kestiği buluşmada becerisizlikler saymakla bitmedi. Toplantıya görüntülü görüşme yoluyla katılan Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, AK Parti döneminde atılan adımları överken, dışarıdan şablon şeklinde getirilen politikaların işe yaramadığını belirterek, farkında olmadan Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Rifkin'i hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Perde perde fiyasko! Yeni danışman Rifkin’e salladı

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nda konuştu.

    Ekonomiye dair projelerini ve birlikte çalışacağı danışmanlarını tanıtan Kılıçdaroğlu'nun, günlerdir kamuoyunda reklamını yaptığı 'buluşma' fiyaskoya dönüştü.

    KATILIMCILARA ÇEVİRİ YAPILMADI
    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.

    SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUKLADI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.

        Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.

        MUAZZAM TEŞVİKLER VAR
        Kılıçaroğlu'nun danışman listesinde yer alan Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın konuşması da toplantı boyunca devan eden fiyasko furyasına yeni bir halka ekledi.

        Kara konuşmasında AK Parti döneminde ekonomide atılan önemli adımları takdir ederek, "Şu anda devasa, muazzam teşvikler var. Vergi, prim, kredi teşvikleri var. Bütün bunların etki analizlerinin yapılıp yeniden tasarlanmasında fayda var." ifadesi kullandı.

            RIFKIN'İ HEDEF ALDI
            Kara konuşmasının son bölümünde ise, "Türkiye'ye özgü ihtiyaçları gözetmek gerekiyor ve geçmişten alınan dersleri içselleştirmek lazım. Çünkü dışarıdan şablon şeklinde getirilen politikaların sürdürülebilir olmadığını geçmişte yaşarak gördük" diyerek Kılıçaroğlu'nun yeni endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin'i hedef aldı.

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            Rifkin konuşurken Selvi hanım uyumayı tercih etti!
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