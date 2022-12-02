İYİ Parti'de kriz patlak verdi! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile genel merkez arasında büyük gerilim





KORAY AYDIN'A KARŞI BİRLEŞMİŞLER

Tabii şu kongrenin önemi şu buradan çıkacak yönetimler İYİ Parti'nin rotasını da belirleyecek. Eğer İYİ Parti'de Koray Aydın ya da Genel Merkez ağırlığı ortaya çıkarsa, çünkü genel merkezde birçok insan Koray Aydın'a karşı birleşmiş gibi duruyorlar. Benim edindiğim bilgiye göre. Orada da bir tartışma var. Buda İYİ Parti'nin önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme ya da oradaki rolüne ilişkin ciddi bir emare verecek. Koray Bey'in Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakmadığını biliyoruz. Cihan Paçacı'da Kemal Bey'e sıcak bakmıyor. Ama burada İYİ Partililer en nihayetinde Meral Hanım'ın dediğine bakarlar.

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