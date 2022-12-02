İYİ Parti'de kriz patlak verdi! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile genel merkez arasında büyük gerilim

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 kanalında yayımlanan programda çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek İYİ Parti Ankara İl Kongresi öncesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile genel merkez arasında büyük gerilimlerin yaşandığını söyleyen Yardakaş, Ümit Dikbayır, Cihan Paçacı, Ömer Karakuş ve Metin Ergun'un birlikte hareket ederek Koray Aydın'ı etkisizleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Barış Yarkadaş'ın aktardığı çarpıcı kulis bilgisi şöyle: Şimdi İYİ Parti'ye baktığımızda, İYİ Parti'deki kongre süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Kimi yerlerde de gerilimle devam ediyor. Bazı yerlerde videolar düştü, hiçte hoş olmayan görüntülerdi.