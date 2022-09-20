Meral Hanım’ın adaylık çıkmazı: Koraycılar pusuda bekliyor

'KORAYCILAR' KORKUSU

İşi öyle bir noktaya getirdi ki tıpkı CHP'deki "Ekremciler" gibi parti içinde artık "Koraycılar" diye bir grup ciddi ciddi harekete geçmiş, pusuda bekliyor.

Üst yönetime yakın İyi Partili biri şöyle diyor:

"İyi Parti ne merkeze oturdu ne de milliyetçi bir çizgiye. Daha önemlisi eğer Kılıçdaroğlu aday olursa, CHP tabanından bize gelecek oylar gelmeyecek. İyi Parti'nin oyu 9 veya 10'da kalırsa parti içi kavga başlar."