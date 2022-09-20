Meral Hanım’ın adaylık çıkmazı: Koraycılar pusuda bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklamasıyla altılı masada dengeleri sarstı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti cephesinde, emrivaki açıklama tepkşi çekti. Ortağını küstürmemek adına sert konuşmalardan çekinen Meral Akşener, parti tabanından tepki görüyor.
'KORAYCILAR' GÜÇ TOPLUYOR
İYİ Parti'de yaşanan çalkantılı dönemi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bütün bu olan bitenler içinde parti güç toplayan Koray Aydın'a yakın grupların harekete geçmek için fırsat kolladığını yazdı.
İşte Övür'ün çarpıcı analizi:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" sözleri, en çok İP Genel Başkanı Meral Akşener'in dengesini bozdu.
Akşener, daha önce Gürsel Tekin'in çıkışını fırsata çevirip HDP yükünden kurtulmak istedi ama Kuşoğlu'nun restiyle elini açık etti ve ne yapacağını şaşırdı.