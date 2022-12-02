FONDAŞ İSMAİL SAYMAZ'DAN 6'LI MASAYA: BEN SİZE OY VERMEM

'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.



Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz, bu sistemle muhalefetin kimseden oy alamayacağını söyledi.

Eleştirisinde vites yükselten CHP yandaşı gazeteci, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" şeklinde konuştu.