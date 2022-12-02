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    • 03.12.2022 01:44
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    • 03.12.2022 02:01
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    Altılı masanın 'eşgüdüm' maskeli 'kukla' siyaseti fondaşa isyan bayrağı açtırdı! İsmail Saymaz: Ben size oy vermem

    Altı benzemezin bir araya geldiği kifayetsiz masa aday değil kukla seçecek... Geride bıraktığımız günlerde açıklanan "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek" vaadi sonrası CHP yandaşı fondaş medya isyan bayrağını çekti. İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" dedi. Öte yandan Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş da isyan bayrağı çeken diğer yandaş isimler olarak karşımıza çıkıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Altılı masa fondaşa isyan bayrağı çektirdi: Oy vermem

    Seçimlere sayılı bir zaman kaldı ancak kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmuş değil.

    Fondaş İsmail Saymaz 6'lı masaya isyan bayrağını açtı: ''Ben size oy vermem''



    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada tam dokuz toplantı yapıldı. Dokuzunda da bir isim telaffuz edilmezken her seferinde 'ortak aday' söylemine sığınıldı.

    ADAY DEĞİL KUKLA SEÇECEKLER: EŞGÜDÜM KURULU İTİRAFI
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıkladı.

    FONDAŞ İSMAİL SAYMAZ'DAN 6'LI MASAYA: BEN SİZE OY VERMEM
    'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.

    Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz, bu sistemle muhalefetin kimseden oy alamayacağını söyledi.

    Eleştirisinde vites yükselten CHP yandaşı gazeteci, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" şeklinde konuştu.

        NEVŞİN'DEN MUHALEFETE: BECERİKSİZLER
        Muhalif gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı yayınla muhalefete eleştiriler yağdırdı.


        Masaya "beceriksiz" diyerek yüklenen Mengü, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağı yönünde bir havanın hakim olduğunu söyledi.

        Mengü'nün bu sözlerine bir destek de bir diğer muhalif Aslı Aydıntaşbaş'tan geldi.

        Aydıntaşbaş yaptığı paylaşımda, "Nevşin doğru söylüyor. Dış dünyada hava dönüyor." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Altılı masanın 'eşgüdüm' maskeli 'kukla' siyaseti fondaşa isyan bayrağı açtırdı! İsmail Saymaz: Ben size oy vermem
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