Seçimlere sayılı bir zaman kaldı ancak kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmuş değil.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada tam dokuz toplantı yapıldı. Dokuzunda da bir isim telaffuz edilmezken her seferinde 'ortak aday' söylemine sığınıldı.
ADAY DEĞİL KUKLA SEÇECEKLER: EŞGÜDÜM KURULU İTİRAFI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıkladı.
FONDAŞ İSMAİL SAYMAZ'DAN 6'LI MASAYA: BEN SİZE OY VERMEM
'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz, bu sistemle muhalefetin kimseden oy alamayacağını söyledi.
Eleştirisinde vites yükselten CHP yandaşı gazeteci, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" şeklinde konuştu.