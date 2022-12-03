Başkan Erdoğan gençlere seslendi: "Çanakkaleli kardeşlerim şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Çanakkale Gençlik Merkezi'ndeki, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti"ye programına katıldı.
Gençlerle bir araya gelen ve sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin "Reis'i ara" sloganlarının ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
Akar ile görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra gençlere hitap etti.
Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Buluşmanın, Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu.