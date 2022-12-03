Başkan Erdoğan gençlere seslendi: "Çanakkaleli kardeşlerim şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter"

Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim, artık 2023'te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale 'yol medeniyettir' diyenlerin en önemli zenginliğidir."