Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü? Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde sözler: Evde bir araya geliyoruz, görüşlerini paylaşıyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ve HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.



Vizyonları yazılacak metinlerin font ve puntosunu belirlemeye yeten kifayetsiz muhterisler defalarca kez buluşmasına rağmen hala bir isim açıklayabilmiş değil.