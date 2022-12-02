Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü? Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde sözler: Evde bir araya geliyoruz, görüşlerini paylaşıyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ve HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.
Vizyonları yazılacak metinlerin font ve puntosunu belirlemeye yeten kifayetsiz muhterisler defalarca kez buluşmasına rağmen hala bir isim açıklayabilmiş değil.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İÇİN HER YOLU DENİYOR
ABD ve Londra'da icazet yoklayan, Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'in kendisine danışman olarak seçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlü bir şekilde aday olmak istediğini ifade ediyor.
Ancak bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'aday kazanacak olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatırken kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın...
Tüm bu gelişmelerin ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Ortak aday' konusuyla ilgili konuşan Babacan, "Arkadaşlarımıza, "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" dedim" dedi.
Babacan'a programda Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu.