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    • 03.12.2022 00:57
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    • 03.12.2022 01:16
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    Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü? Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde sözler: Evde bir araya geliyoruz, görüşlerini paylaşıyor

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada adaylık muamması sürüyor. 'Ortak aday' söylemine sığınan ortaklardan biri olan Ali Babacan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Babacan, "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı'na Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu. Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" şeklinde konuştu. Bu durum "Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ve HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.

    Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?



    Vizyonları yazılacak metinlerin font ve puntosunu belirlemeye yeten kifayetsiz muhterisler defalarca kez buluşmasına rağmen hala bir isim açıklayabilmiş değil.



    KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İÇİN HER YOLU DENİYOR
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan, Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'in kendisine danışman olarak seçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlü bir şekilde aday olmak istediğini ifade ediyor.

    Ancak bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'aday kazanacak olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatırken kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın...



    Tüm bu gelişmelerin ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    'Ortak aday' konusuyla ilgili konuşan Babacan, "Arkadaşlarımıza, "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" dedim" dedi.

    Babacan'a programda Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu.



        "EVDE GÖRÜŞÜYORUZ, BİZİMLE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR"
        DEVA Partisi'nin kuruluşu sırasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Ali Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.




        Ali Babacan'ın bu sözleri "Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi.
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