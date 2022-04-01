Meral Akşener, Koray Aydın'ı "rakip olur" korkusuyla mı görevden aldı?





NEREDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ?

Her fırsatta ülkede demokrasi olmadığı şeklinde eleştiriler dillendiren Meral Akşener'in kendi partisi içinden çıkabilecek olası rakipleri etkisiz hale getirmesi içinde bulunduğu çelişkili durumun göstergesi oldu.

AKŞENER, 'ORTAK ADAY' İÇİN Mİ YAPTI?

Akşener'in bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak "ortak adaya" yönelik olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor. İddialara göre Akşener, parti içinden, özellikle teşkilatlardan, ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili "çatlak ses" çıkmasını istemiyor.

"Aydın ve teşkilatlardaki Aydın'a yakın isimlerin de 2023 seçimlerine giden süreçte görevden alınabileceği, yerlerine ise diğer partilerle de uyum sağlayabilecek isimlerin getirilebileceği" ileri sürülürken, örnek olarak da Yavuz Ağıralioğlu'nun "başkanlık divanından tasfiyesi" gösteriliyor.

"HDP VE CHP OPERASYONU MU"

Gazeteci Abdulkadir Selvi de İP'teki operasyonu bugünkü köşesine taşıdı, Akşener'in 2023 için yaptığı hamleye dikkat çekti. Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:

MERAL Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın MHP'den ayrılırken, "Ülkücüler MHP'den ihraç ediliyor" diye haberler yapılmıştı.

Onlar gitti ama ülkücüler MHP'de kaldı.

Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın pasifleştirilince bu kez "Ülkücüler İYİ Parti'den atılıyor" diye haberler yapılmaya başlandı.

Demek ki ülkücü, milliyetçi iddiasında olan her parti bunu yaşayacak.

Her liderin partisinde kendisiyle uyumlu bir ekiple çalışmaya hakkı var.

Elbette ki Meral Akşener'in de.

2023'E HAZIRLIK OPERASYONU

Meral Akşener, sadece yakın çalışma ekibinde değişiklikler yapmadı. 2023 seçimlerine giderken İYİ Parti'de çok önemli bir operasyona imza attı.

Öncelikle bu operasyon nasıl karşılandı?

"HDP bir ülkücüyü daha yedi. Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığından alındı" tweet'i, Akşener'in operasyonunun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyor.

Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi kökenli milliyetçi bir isimdi. Güçlü ve akıcı konuşmasıyla son dönemlerde yıldızı parlayan siyasetçilerden biriydi.

HDP'LİLERLE TARTIŞMASI

Ama en çok HDP'lilerle girdiği sert tartışmalarla gündeme gelmişti.

"Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" dediği için HDP'ye sert tepki göstermiş, bu nedenle HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından, "Yavuz it havlamış yine" gibi ağır bir sataşmaya maruz kalmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözüne tepki göstermişti.

KILIÇDAROĞLU'NA JEST

Tüm bunlar alt alta toplandığında Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkan yardımcılığından alınması, Kılıçdaroğlu'na jest, HDP'ye kurban verilmesi olarak yorumlandı. Meral Akşener İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin, HDP'ye tepki gösterenlerin kellesini koparıyor. Partiyi CHP ile ittifaka, HDP ile işbirliğine hazırlıyor yorumlarının yapılması kaçınılmaz oldu.

KORAY AYDIN OPERASYONU

Meral Akşener'in yaptığı en önemli operasyon ise Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı'ndan alınmasıydı. Koray Aydın, Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran en güçlü isimdi. İlk günden beri Teşkilat Başkanı'ydı. Akşener şimdiye kadar onu koltuğundan oynatamamıştı. Bu kez teşkilatı Koray Aydın'dan alarak kendine bağladı. Koray Aydın'ın, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu biliniyordu. Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya, "Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz" diye yanıt vermişti.

BAHADIR ERDEM'İN YÜKSELİŞİ

Buna bir de HDP'ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana çıkan, en son LGBT yürüyüşüne çektiği video ile destek veren Bahadır Erdem'in Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı'na getirilmesi eklenince İYİ Parti'deki operasyonun fotoğrafı netleşti.

TASFİYENİN FOTOĞRAFI

Üç değişikliğin verdiği mesaj kamuoyunda, "Akşener, Kılıçdaroğlu ve HDP konusunda sorun çıkaran isimleri tasfiye etti" şeklinde değerlendirildi.

Koray Aydın'ı bilmem ama Yavuz Ağıralioğlu'nun ne yapacağı önemli...