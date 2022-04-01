Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.04.2022 09:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2022 10:15
    ABONE OL

    Meral Akşener, Koray Aydın'ı "rakip olur" korkusuyla mı görevden aldı?

    İYİ Parti'nin 'A Takımı'nda yapılan değişiklikler Ankara kulislerini hareketlendirdi. Teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın’ın pasifize edilmesi Akşener'in Koray Aydın'ın parti içindeki etkisini kırmaya yönelik bir hamle olduğu konuşuluyor! Yani her fırsatta demokrasi diye atıp tutan Meral Akşener, Koray Aydın'ı teşkilatlardan uzaklaştırarak kendine rakip çıkmasını engellemiş oldu. Kulislerdeki bir diğer iddiaya göre Aydın'ın partide "eş başkanlık havası" oluşturduğu ve bu görüntüyü destekleyen iki fotoğrafın tasfiyesinde etkili olduğu konuşuluyor.

    Kulislerde dolaşan bomba iddia

    İYİ Parti'de başkanlık divanındaki görev değişiklikleri kulisleri hareketlendi. Son dönemde CHP'ye yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, liste dışı kalırken; Koray Aydın, Teşkilat İşleri Başkanlığından alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirildi.

    RAKİP OLMASINDAN KORKTUĞU KORAY AYDIN'I PASİFE ÇEKTİ
    2019 yılının Temmuz ayına kadar İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüş olan Yavuz Ağıralioğlu'nun partide giderek geri plana çekilmesi "istifa mı edecek?" sorusunu akıllara getirirken, Koray Aydın'ın görev değişikliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    Aydın, İYİ Parti açısından "kilit" görevde bir isimdi. Aydın'ın bu görevden alınıp, siyasi işler başkanlığına getirilmesi, "Teşkilatlarda Koray Aydın'ın etkisi kırılacak" değerlendirmelerine yol açtı.



    Koray Aydın'a, "Teşkilatları eski ülkücüler ile doldurdu" eleştirileri de gelirken, parti içinde şimdi aynı kanattan "Akşener'in bu hamlesi, teşkilatlardaki bu yapıyı kırmaya yönelik" olarak nitelendiriliyor.



    BİLETİNİ KESEN EŞ BAŞKANLIK POZLARI
    Kulislerde dolaşan iddiaya göre Koray Aydın'ın teşkilatı elinde tutması muhaliflerini rahatsız etti. 19 Mart'ta Afyon ve Uşak'ta gerçekleştirilen teşkilat toplantılarında yansıyan iki fotoğraf Aydın'ın tasfiyesinde etkili oldu.

    O, kürsüde konuşurken, Afyon ve Uşak il başkanları yanında ellerini önden bağlamış halde ayakta duruyor.

        Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, Aydın'ın arkasında ve ayakta bekliyor.



        NEREDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ?
        Her fırsatta ülkede demokrasi olmadığı şeklinde eleştiriler dillendiren Meral Akşener'in kendi partisi içinden çıkabilecek olası rakipleri etkisiz hale getirmesi içinde bulunduğu çelişkili durumun göstergesi oldu.

        AKŞENER, 'ORTAK ADAY' İÇİN Mİ YAPTI?
        Akşener'in bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak "ortak adaya" yönelik olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor. İddialara göre Akşener, parti içinden, özellikle teşkilatlardan, ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili "çatlak ses" çıkmasını istemiyor.

        "Aydın ve teşkilatlardaki Aydın'a yakın isimlerin de 2023 seçimlerine giden süreçte görevden alınabileceği, yerlerine ise diğer partilerle de uyum sağlayabilecek isimlerin getirilebileceği" ileri sürülürken, örnek olarak da Yavuz Ağıralioğlu'nun "başkanlık divanından tasfiyesi" gösteriliyor.

        "HDP VE CHP OPERASYONU MU"
        Gazeteci Abdulkadir Selvi de İP'teki operasyonu bugünkü köşesine taşıdı, Akşener'in 2023 için yaptığı hamleye dikkat çekti. Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:

        MERAL Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın MHP'den ayrılırken, "Ülkücüler MHP'den ihraç ediliyor" diye haberler yapılmıştı.

        Onlar gitti ama ülkücüler MHP'de kaldı.

        Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın pasifleştirilince bu kez "Ülkücüler İYİ Parti'den atılıyor" diye haberler yapılmaya başlandı.
        Demek ki ülkücü, milliyetçi iddiasında olan her parti bunu yaşayacak.

        Her liderin partisinde kendisiyle uyumlu bir ekiple çalışmaya hakkı var.

        Elbette ki Meral Akşener'in de.

        2023'E HAZIRLIK OPERASYONU

        Meral Akşener, sadece yakın çalışma ekibinde değişiklikler yapmadı. 2023 seçimlerine giderken İYİ Parti'de çok önemli bir operasyona imza attı.

        Öncelikle bu operasyon nasıl karşılandı?

        "HDP bir ülkücüyü daha yedi. Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığından alındı" tweet'i, Akşener'in operasyonunun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyor.

        Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi kökenli milliyetçi bir isimdi. Güçlü ve akıcı konuşmasıyla son dönemlerde yıldızı parlayan siyasetçilerden biriydi.

        HDP'LİLERLE TARTIŞMASI

        Ama en çok HDP'lilerle girdiği sert tartışmalarla gündeme gelmişti.

        "Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" dediği için HDP'ye sert tepki göstermiş, bu nedenle HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından, "Yavuz it havlamış yine" gibi ağır bir sataşmaya maruz kalmıştı.

        Yavuz Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözüne tepki göstermişti.

        KILIÇDAROĞLU'NA JEST

        Tüm bunlar alt alta toplandığında Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkan yardımcılığından alınması, Kılıçdaroğlu'na jest, HDP'ye kurban verilmesi olarak yorumlandı. Meral Akşener İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin, HDP'ye tepki gösterenlerin kellesini koparıyor. Partiyi CHP ile ittifaka, HDP ile işbirliğine hazırlıyor yorumlarının yapılması kaçınılmaz oldu.

        KORAY AYDIN OPERASYONU

        Meral Akşener'in yaptığı en önemli operasyon ise Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı'ndan alınmasıydı. Koray Aydın, Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran en güçlü isimdi. İlk günden beri Teşkilat Başkanı'ydı. Akşener şimdiye kadar onu koltuğundan oynatamamıştı. Bu kez teşkilatı Koray Aydın'dan alarak kendine bağladı. Koray Aydın'ın, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu biliniyordu. Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya, "Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz" diye yanıt vermişti.

        BAHADIR ERDEM'İN YÜKSELİŞİ

        Buna bir de HDP'ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana çıkan, en son LGBT yürüyüşüne çektiği video ile destek veren Bahadır Erdem'in Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı'na getirilmesi eklenince İYİ Parti'deki operasyonun fotoğrafı netleşti.

        TASFİYENİN FOTOĞRAFI

        Üç değişikliğin verdiği mesaj kamuoyunda, "Akşener, Kılıçdaroğlu ve HDP konusunda sorun çıkaran isimleri tasfiye etti" şeklinde değerlendirildi.

        Koray Aydın'ı bilmem ama Yavuz Ağıralioğlu'nun ne yapacağı önemli...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
        Haberler Güncel Meral Akşener, Koray Aydın'ı "rakip olur" korkusuyla mı görevden aldı?
            SON DAKİKA