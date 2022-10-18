"SON DAKİKA KARARI VE AMATÖRCE"

Washington'da özellikle Demokratlar üzerinde etkili bir isim olan, yönetim ve düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı Henri Barkey, Cook'un twitine cevap olarak "Kılıçdaroğlu'na o kadar yolu gelip burada yönetimle görüşmemesini kim tavsiye ediyor" diye görüş belirtmişti. Cook ise ilginç bir yanıt vererek "Tipik CHP beceriksizliği" demişti. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Barkey bunun amatörce ve son dakika kararı olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

GAZETECİLİK OLAYI MI YOKSA "İCAZET" VERMEYENLERİN İSTİHBARAT ÇALIŞMASININ SIZDIRILMASI MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu bilgisi nasıl ortaya çıktı? "İcazet turu"nu "al sana icazet" dercesine fiyaskoya dönüşmesini sağlayan "derin sızdırma" kimin işi? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür işte bu sorunun yanıtını aradı bugünkü yazısında. CHP'li Kılıçdaroğl'unun Sanders ile görüşememesi ve 8 saatlik sırlarla dolu kayboluşunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Peki bunun planlı olmadığını kim söyleyebilir? Ortada şöyle bir soru var: Bu haber sadece bir gazetecilik olayı mıydı yoksa "icazet" vermeyenlerin istihbarat çalışmasının sızdırılması mıydı? Eğer ABD ve en önemli aparatı FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorsa bu haberi sızdırmaktan daha kolay ne var?" ifadelerini kullandı.