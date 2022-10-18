CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği 'icazet' seferini takvim.com.tr olarak ilk andan itibaren deşifre etmiştik.Kılıçdaroğlu'na Amerikalı derinlerden "gelme" dendiğini Türk medyasında ilk kez takvim.com.tr gündeme getirmişti. ABD seyahati boyunca kimse Kılıçdaroğlu'na randevu bile vermedi. Fiyaskoya dönüşen ziyaret sonrası hala aydınlanmayan "sır 8 saat" soru işaretleriyle dolu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aniden programını değiştirip, 8 saat ortadan kaybolarak kim ya da kimlerle görüştüğü ABD'deki icazet turunun en karanlık detayı.
ABD'Lİ "DERİNLERDEN GELME SESİ" İCAZETİ PATLATTI
Takvim.com.tr olarak gündeme getirdiğimiz "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin şifreleri! O görüşmeyi İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar planladı... FETÖ ile iş mi tutacak?" haberinde yer verdiğimiz "Derinlerden gelme sesi" haberi Kılıçdaroğlu'nun ABD fiyaskosunu da ilk gündeme getiren haberdi. CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ABD hükümeti yetkililerinde kimse ile görüşmeyeceğini Sanders ve bazı 'aktivist'ler ile görüşeceğini yazarken bu ziyaret Türkiye'de 'tanınan' bazı "derin" ABD'li isimler tarafından da ilginç bulunmuştu.
"HİÇBİR NEDEN YOK"
ABD'deki derin yapılarla yakınlığı bilinen Türkiye ve Ortadoğu uzmanı, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A.Cook, "Kılıçdaroğlu'nun Washington'u ziyaret etmesinin hiçbir nedeni yok" diye bir paylaşım yapmıştı. Cook'a yanıt veren ise 'Gezi ve 15 Temmuz' davalarından da yargılanan firari Henri Barkey olmuştu.