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    • 09.04.2022 07:40
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    • 09.04.2022 07:48
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    Et ve Süt Kurumu'na randevusuz baskın yapan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li kadını sade vatandaş diye yutturmaya çalıştı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giriştiği zorbalıklara bir yenisini daha ekledi. Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu, bu kez de Et ve Süt Kurumu binasına giremedi. Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını alan Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı. CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li kadını sade vatandaş diye yutturmaya çalıştı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zorbalıkta sınır tanımıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayandı.

    İNDİRİMİ GÖRMEZDEN GELDİ
    CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Çocukların beslenme hakkını koruyacağım" diyerek bu sabah saatlerinde kurumun yolunu tuttu.

    Randevusuz baskın yapan Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

    "RANDEVUNUZ YOKSA SİZİ İÇERİ ALAMAYIZ"
    Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını alan Kılıçdaroğlu içeriye giremedi.

    "BUGÜN BURADAYIM..."
    Bunun üzerine kurum önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili şunları söyledi:

        "Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek düşük zam alınmasının yolunu açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradığını duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim."

        CHP'Lİ KADINI SADE VATANDAŞ DİYE YUTTURDU
        Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan, daha önce milletvekilliğine aday olan aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi.

        Foggo'ya fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, Foggo'nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını söyledi.

        Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, neden Tarım ve Orman Bakanlığı'na gitmediğinin sorulması üzerine, "Et ve Süt Kurumu bağımsız bir kurum. Burası bir KİT" ifadelerini kullandı. Randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilen anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diye konuştu

        ET VE SÜT KURUMU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
        Et ve Süt Kurumunca (ESK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan Çarşamba günü randevu talep ettiği belirtilerek, " 'Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder.' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." açıklaması yapıldı.

        ESK'nin Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kurumun önünde açıklama yapmasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

        Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan Çarşamba günü kendilerini arayarak randevu talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Randevu talebine 7 Nisan Perşembe günü geri dönülmüş, 'Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder.' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

        Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitmiş, randevusu bulunmadığı gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, Kurum önünde basın açıklaması yapmıştı.

        TÜİK BİNASINA DA ALINMAMIŞTI
        CHP lideri, geçtiğimiz yılın sonlarında da randevusu olmamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmiş fakat binaya girememişti.

        Yine kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir." sözleriyle algı yaratmaya çalışmıştı.

        BAKAN VAHİT KİRİŞÇİ: BİZİM AÇ KİMSEMİZ YOK
        Kılıçdaroğlu'nun gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapma isteğini eleştiren Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'de konuk olduğu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap verdi.

        Cengiz Cevahiroğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Kirişçi, Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu ile ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, gıdanın siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

        "BU ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ"
        "85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil." diyen Bakan Vahit Kirişçi, açıklamlarına şöyle devam etti:

        Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum.

        AÇTA AÇIKTA KİMSEMİZ YOK, HERKESİN KARNI TOK
        Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

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