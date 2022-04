Et ve Süt Kurumu'na randevusuz baskın yapan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li kadını sade vatandaş diye yutturmaya çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zorbalıkta sınır tanımıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayandı.



İNDİRİMİ GÖRMEZDEN GELDİ

CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi.