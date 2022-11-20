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    • Güncel
    • 20.11.2022 13:44
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    • 20.11.2022 13:44
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    Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP medyasının AK Parti'ye geçiyor iddiasına bomba yanıt: Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler

    CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, partiden istifa edip, “Artık sağ-sol yok, milli-gayri milli var ve ben milli taraftayım” demişti. Baykal’ın bu sözlerinin ardından CHP medyası AK Parti’ye katılacağını iddia etmişti. Söz konusu iddiaya Aslı Baykal’dan çok konuşulacak bir yanıt geldi. Baykal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunu söyleyenlerin kendi kendilerine “Gayri milli” olduklarını doğruladıklarını söyledi.

    Aslı Baykal’dan CHP medyasına bomba yanıt

    CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. İstifasının ardından "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor" demiş ve kendisinin milli tarafta olduğunu aktarmıştı.

    Bunun üzerine CHP'yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlayan Baykal, son olarak AK Parti'ye katılacak iddiaları ile gündeme taşındı. CHP medyasında yer alan "AK Parti'ye katılıyor" haberleri üzerine bakın neler yaşandı.

    BAYKAL'IN ZEKİCE VERDİĞİ CEVAP CHP VE CHP MEDYASINI ZOR DURUMDA BIRAKTI

    Aslı Baykal, hakkında söz konusu mecralarda yayınlanan iddialarıa Ragıp Paşa'nın yazdığı gazelden bir beyit ile cevap verdi.

        KENDİ AĞIZLARIYLA "AK PARTİ MİLLİ TARAFTA" DİYORLAR

        Baykal Twitter hesabından, "Ben milli saftayım deyince AK Parti'ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler." paylaşımını yaptı. Baykal'ın kullandığı deyim kahramanlığını anlatmaya çalışırken kendi hırsızlıklarını örnek vermek anlamına geliyor.

        Baykal'ın tweeti çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Ekim ayının sonunda CHP'den istifa ettiğini duyuran Baykal, muhalefet kanadında eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
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