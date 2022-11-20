Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP medyasının AK Parti'ye geçiyor iddiasına bomba yanıt: Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler

CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. İstifasının ardından "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor" demiş ve kendisinin milli tarafta olduğunu aktarmıştı.
BAYKAL'IN ZEKİCE VERDİĞİ CEVAP CHP VE CHP MEDYASINI ZOR DURUMDA BIRAKTI
Aslı Baykal, hakkında söz konusu mecralarda yayınlanan iddialarıa Ragıp Paşa'nın yazdığı gazelden bir beyit ile cevap verdi.