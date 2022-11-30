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    • 30.11.2022 08:54
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    Uyuşturucuyla mücadelede "Kökünü Kurutma" operasyonu! Bakan Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Hatay'da 5 aydır süren takip sonucu 199 adrese düzenlenen operasyonda 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    Hatay’da dev operasyon! 5 ay takip edildi 117’si paketlendi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.


    İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
    Uyuşturucudan hükümlü 119 bin kişi cezaevinde. Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmuyoruz. Hatay'da Kökünü Kurutma operasyonu gerçekleştirdik. 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen operasyonda baskın düzenlendi. 5 aydır sürdürülen bir operasyondu. 117 şüpheli yakalandı.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Uyuşturucuyla mücadelede "Kökünü Kurutma" operasyonu! Bakan Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
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