Uyuşturucuyla mücadelede "Kökünü Kurutma" operasyonu! Bakan Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Uyuşturucudan hükümlü 119 bin kişi cezaevinde. Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmuyoruz. Hatay'da Kökünü Kurutma operasyonu gerçekleştirdik. 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen operasyonda baskın düzenlendi. 5 aydır sürdürülen bir operasyondu. 117 şüpheli yakalandı.

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