PKK/YPG'nin İstiklal'deki terör saldırısında kritik isimler deşifre ediliyor! Kim kimdir ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 vatandaşımızın şehit olduğu 81 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile olan bağlantılarından elde edilen bilgiler ışığında yeni detaylara ulaşıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçleri bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır ile olayla ilgili bağlantıları deşifre etti.
Olayın hemen ardından terörist Ahlam Albashır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı. Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
24 SAVCI SORGULADI
Soruşturmada görevlendirilen 29 savcı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
TERÖRİSTİN TÜRKİYE'YE GEÇMESİNE YARDIMCI OLANLAR TUTUKLANDI
Devam eden soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 18 Kasım'da gözaltına alınan 8 şüpheliden Tareq Alkhatıb ile Süleyman Güder, sevk edildikleri adliyede "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.
Kararda, şüpheli Tareq Alkhatıb'ın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman Güder'in de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.
ALBASHIR İLE HASSAN'IN TÜRKİYE'YE GEÇMESİNE YARDIM EDEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubu ile terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından hakimliğe sevk edildi.
EYLEM HAZIRLIĞI TEKSTİL ATÖLYESİNDE YAPILDI
Savcılığın sevk yazısında "Hüsam" kod adlı şüpheli Hasan Ali'nin terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan ile tekstil atölyesinde kaldığı ve eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi.