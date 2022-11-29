PKK/YPG'nin İstiklal'deki terör saldırısında kritik isimler deşifre ediliyor! Kim kimdir ortaya çıktı

Kararda, şüpheli Tareq Alkhatıb'ın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman Güder'in de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.

ALBASHIR İLE HASSAN'IN TÜRKİYE'YE GEÇMESİNE YARDIM EDEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubu ile terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından hakimliğe sevk edildi.

EYLEM HAZIRLIĞI TEKSTİL ATÖLYESİNDE YAPILDI

Savcılığın sevk yazısında "Hüsam" kod adlı şüpheli Hasan Ali'nin terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan ile tekstil atölyesinde kaldığı ve eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi.