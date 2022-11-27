Taksim'deki kalleş saldırıda YPG parmağı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Fotoğraflar ele geçirildi





Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Teröristler Şanlıurfa etrafından bir paramotor denemesi yaptı. O paramotor denemesinde hemen bütün sistemler ayağa kalktığı için başarılı olamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. İzlerini kaybettirdiler.



Orada Münbiç var, orada Kobani var, orada Kamışlı var, orada Tel Rıfat var orada Tel tamir var, orada Ayn İsa var. Buradan bir şey daha söylüyorum örgütün en önemli planlamalarının yapıldığı yer Haseke'dir.



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