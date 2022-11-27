Taksim'deki kalleş saldırıda YPG parmağı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Fotoğraflar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi." dedi.
Fotoğrafta: Taksim bombacısı Albashir'in sözde eşi Bilal Hassan
Bakan Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Teröristler Şanlıurfa etrafından bir paramotor denemesi yaptı. O paramotor denemesinde hemen bütün sistemler ayağa kalktığı için başarılı olamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. İzlerini kaybettirdiler.
Orada Münbiç var, orada Kobani var, orada Kamışlı var, orada Tel Rıfat var orada Tel tamir var, orada Ayn İsa var. Buradan bir şey daha söylüyorum örgütün en önemli planlamalarının yapıldığı yer Haseke'dir.
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