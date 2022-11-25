İstiklal kana bulayan terörist Ahlam Albashır’ın kız kardeşiyle ilgili terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre oldu!

Son dönemde yurt içerisinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı ve etkili operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan terör örgütü yaşadığı daralmayı aşmak adına eylemlerini şehirlere taşımaya gayret ediyor. Bu süreçte PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü Suriye'den devşirdiği ya da çeşitli vaat ve tehditlerle kandırdığı kişileri eylem yapmak üzere yurtiçine göndermeye çalışıyor.
SERBEST KALMA VAADİYLE EYLEM İSTİYORLAR
Güvenlik güçlerince eylemler ve eylem teşebbüsleri incelendiğinde seçilen şahısların aileleri üzerinden ve ailelerine zarar verme tehditleri ile ikna edildikleri ya da DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösteren ve halihazırda başta Hol Kampı olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir çok yerleşkede bulunan aile bireylerinin serbest bırakılması vaadiyle kandırıldıkları tespit edildi. Özellikle ülkemizin DEAŞ terör örgütünü desteklediği algısı yaratmak adına eski DEAŞ'lıların paravan olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Bu tarz manüpülatif söylemlerle uluslararası koalisyonun da desteğini alan terör örgütü sadece son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolar hibe aldı.
81 EYLEM DE AYNI YÖNTEM KULLANDI
Bunun yanında maddi menfaat karşılığında eylemlere gönderilenler de göz önünde bulundurulduğunda son üç yıl içerisinde Suriye'den organize edilen 7 eylem ve 81 eylem girişiminin yaklaşık üçte birinin yukarıda sayılan profillerden oluştuğu tespit edildi.