İstiklal kana bulayan terörist Ahlam Albashır’ın kız kardeşiyle ilgili terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre oldu!



SERBEST KALMA VAADİYLE EYLEM İSTİYORLAR

Güvenlik güçlerince eylemler ve eylem teşebbüsleri incelendiğinde seçilen şahısların aileleri üzerinden ve ailelerine zarar verme tehditleri ile ikna edildikleri ya da DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösteren ve halihazırda başta Hol Kampı olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir çok yerleşkede bulunan aile bireylerinin serbest bırakılması vaadiyle kandırıldıkları tespit edildi. Özellikle ülkemizin DEAŞ terör örgütünü desteklediği algısı yaratmak adına eski DEAŞ'lıların paravan olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Bu tarz manüpülatif söylemlerle uluslararası koalisyonun da desteğini alan terör örgütü sadece son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolar hibe aldı.