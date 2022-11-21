İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan ülkemize girişlerine yardım eden, Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ı araçla Antakya'dan teslim alarak Ceyhan'a götüren ve tutuklanan iki kişiden Tareq A. ifadesinde "Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim" dedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparken kendilerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan Süleyman G. (24) ve Tareq A. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin, 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan önce Hatay'a, oradan da İstanbul'a geldikleri tespit edilen Ahlam Albashir'i ve Bilal Hassan'ı Antakya'dan araçla teslim alarak Ceyhan'a götüren kişiler oldukları saptandı. Tareq A. suçunu itiraf etti ve olayı kendisine teklif eden Süleyman G. ile gerçekleştirdiklerini, olayda kendisinin aracı kullandığını ve Süleyman G.'nin kendisine eskortluk ettiğini söyledi.
"BEN KAÇAKÇILIK YAPARIM" DEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklanan Tareq A. ifadesinde "Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim" dedi.
BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN GÖZALTINDA BULUNAN 5 KİŞİ ADLİYEDE
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin gözaltında bulunan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE
Şüphelilerin terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'a 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaparken yardım ve yataklık ettiklerinin tespit edildiği ifade edilmişti. Firari Bilal Hassan'ın kaçışında yardım ve yataklık eden ve saldırıdan sonra kaçtığı Azez'de yakalanan "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali isimli şüpheli de adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında yer alıyor.