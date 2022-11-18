İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist! Fotoğrafları ve kimlik bilgileri ortaya çıktı!
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı kapsamında tutuklanan 17 kişinin kimlik bilgileri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre teröristlerin koordineli bir şekilde eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.
18.11.2022 16:53 - Son Güncelleme: 18.11.2022 17:14
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AMAR J.
Terörist Ahlam Albashır'e yardım ve yataklık eden terörist. Bombalı saldırının ardından teröristin medyada yer alan görüntülerini yuvarlak içerisine alarak örgüt bağlantılı başka kişilere, 'Bu o' şeklinde gönderdiği tespit edildi.