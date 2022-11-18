İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist! Fotoğrafları ve kimlik bilgileri ortaya çıktı!

AMAR J.

Terörist Ahlam Albashır'e yardım ve yataklık eden terörist. Bombalı saldırının ardından teröristin medyada yer alan görüntülerini yuvarlak içerisine alarak örgüt bağlantılı başka kişilere, 'Bu o' şeklinde gönderdiği tespit edildi.