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İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist! Fotoğrafları ve kimlik bilgileri ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı kapsamında tutuklanan 17 kişinin kimlik bilgileri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre teröristlerin koordineli bir şekilde eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

takvim.com.tr
18.11.2022 16:53 - Son Güncelleme: 18.11.2022 17:14
İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist!

Hain saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanan 17 teröristin örgüt faaliyetini deşifre edildi.

İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist!

Suriye uyruklu teröristlerin patlama anına kadar geçekleştirdiği faaliyetler şu şekilde;

İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist!

AMAR J.

Terörist Ahlam Albashır'e yardım ve yataklık eden terörist. Bombalı saldırının ardından teröristin medyada yer alan görüntülerini yuvarlak içerisine alarak örgüt bağlantılı başka kişilere, 'Bu o' şeklinde gönderdiği tespit edildi.

İşte İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında tutuklanan 17 terörist!

HADİR C.

19 yaşındaki Suriye uyruklu teröristin yapılan istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve bombalı eyleme katkıda bulunduğu belirlendi.

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