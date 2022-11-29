CHP medyasının ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı elinde patladı!

CHP'li fondaş medyanın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yalanı boşa çıktı.

Daha önce FOX TV'de Ankara Temsilcisi ve Halk TV'de de Genel Yayın Yönetmenliği görevleri yapan Sedat Bozkurt, 27 Kasım 2022 Pazar günü Kısa Dalga'da kaleme aldığı "Masa altından el üstüne HDP" başlıklı yazısında Selahattin Demirtaş'ın kendisini ziyarete gidenlere, "Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim" cümlesini dile getirdiğini öne sürmüştü.

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Bozkurt, yalan ve çarpıtma dolu söylemlerle oluşturmaya çalıştığı algı yazısında Demirtaş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş, kendisine ziyarete gelen ve çok önemsediği isimlere ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ona göre "amasız, fakatsız" PKK silah bırakarak sivil siyasetin önünü açmalı. Daha ileri giderek, "Dışarıda olsam Kandil'e gider, 'ya beni burada öldürün ya da silah bırakın' derdim" cümlesini bile kurmuş."

FONDAŞ MEDYA YALANI HAVADA KAPTI

Fondaş medya, Bozkurt'un yalan dolu algı operasyonuna hemen sarıldı. CHP, sol ve FETÖ medyası daha sonra ortaya yalan olduğu çıkan bu söylemi art arda haber yaparak ve yapılan haberleri sosyal medyadan paylaşarak Demirtaş'ı parlatma çabasına girişti.



FONDAŞ MEDYADAN 'BARIŞ ELÇİSİ DEMİRTAŞ' ALGISI

Fondaş medya, HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının baş aktörlerinden olan Selahattin Demirtaş'ı yalan söylem üzerinden barış yanlısı gibi göstermeye çalıştı.