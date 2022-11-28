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    • 29.11.2022 01:44
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    • 29.11.2022 01:55
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    Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki 'aptal, şizofren' kavgasında yeni detay: "5-6 aydır bir gerilim var"

    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında, CHP'de yaşanan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu gerilimine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İkili arasında yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında bomba detay!

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'başkanlar' kavgası körüklenerek büyüyor. Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretler savurdu.

    İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.

    CHP'li İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında kavga!



    Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

    EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
    Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü. Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı.

    Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi.


    KILIÇDAROĞLU SUS PUS, ALTTAN ALTA KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR
    İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

    Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bugün bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.

    "İKİLİ ARASINDA 5-6 AYDIR BİR GERİLİM VAR"
    A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, ikili arasındaki gerilime değinen Övür, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." dedi.

    CHP'li İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında kavga!

    Övür konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

    "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) ABD gezisi, başörtüsü açıklamasından sonra yaşanan irtifa kaybını İmamoğlu bir fırsat bildi. Hemen TV'lere çıkmaya, konuşmaya başladı. Muhalefet içinde de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ayrımı var. Bazı televizyoncular, gazeteciler İmamoğlu'na bazıları da Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.

    Bir kaz partisi yapılacağını, buraya da ağırlıkla Kemal Bey'e yakın duran gazetecilerin katılacağını yazmıştım. Burada siyasi bir ayrışma var. İmamoğlu'nun yeniden heveslendiğini CHP'liler görmüyorlar mı? Gördükleri için de harekete geçtiler, İmamoğlu'nu önünü engellemeye çalışıyorlar.

    İmamoğlu'nun çevresindekiler de Kemal Bey'in yanlışlarını söylüyorlar, saklamıyorlar da. Bu tartışma yeni de değil, 5-6 aydır bir gerilim var. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi."



        KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU İÇİN NEREDE NE DEDİ?
        Mahmut Övür, köşe yazısında İmamoğlu-Kaftacıoğlu arasındaki sır görüşmenin ardından yaşananları yazmıştı:

        İşte Övür'ün gündem olan yazısındaki o bölüm:

        "Tabii kavga burada kalmıyor... Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı, İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerindeyse bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı.

        Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir "şizofren" gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" dediğini aktarıyordu.



        CHP açısından belki de en kritik nokta bundan sonra olacaktı. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti. Bu, Kaftancıoğlu'nun ince siyaset yöntemiydi. CHP'lilere göre Kaftancıoğlu bu tür toplantılarda söylediği sözlerin kulislere sızmasını sağlıyor ve pozisyonunu güçlendiriyordu. Son dönemde sık sık İmamoğlu'na hakarete varan sözlerinin kulislerde konuşulmasının nedeni de buydu. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na zaman zaman "aptal" veya "müteahhit kafalı" demesine CHP'liler alışmışlardı ama ilk kez "şizofren" demesi şaşırtmıştı onları."

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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki 'aptal, şizofren' kavgasında yeni detay: "5-6 aydır bir gerilim var"
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