Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki 'aptal, şizofren' kavgasında yeni detay: "5-6 aydır bir gerilim var"



KILIÇDAROĞLU SUS PUS, ALTTAN ALTA KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR

İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.



Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin bugün bir açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.



"İKİLİ ARASINDA 5-6 AYDIR BİR GERİLİM VAR"

A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, ikili arasındaki gerilime değinen Övür, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." dedi.

Övür konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) ABD gezisi, başörtüsü açıklamasından sonra yaşanan irtifa kaybını İmamoğlu bir fırsat bildi. Hemen TV'lere çıkmaya, konuşmaya başladı. Muhalefet içinde de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ayrımı var. Bazı televizyoncular, gazeteciler İmamoğlu'na bazıları da Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.

Bir kaz partisi yapılacağını, buraya da ağırlıkla Kemal Bey'e yakın duran gazetecilerin katılacağını yazmıştım. Burada siyasi bir ayrışma var. İmamoğlu'nun yeniden heveslendiğini CHP'liler görmüyorlar mı? Gördükleri için de harekete geçtiler, İmamoğlu'nu önünü engellemeye çalışıyorlar.

İmamoğlu'nun çevresindekiler de Kemal Bey'in yanlışlarını söylüyorlar, saklamıyorlar da. Bu tartışma yeni de değil, 5-6 aydır bir gerilim var. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi."