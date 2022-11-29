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    • 30.11.2022 01:06
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bükreş'te önemli temaslar: Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

    NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    Bakan Çavuşoğlu’ndan Bükreş’te önemli temaslar

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

    NATO VE UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER MASADA
    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile NATO genişlemesini ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

    Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile de ikili ekonomik ilişkileri, NATO genişlemesini ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

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