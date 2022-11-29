Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı





SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

O anları bir başka kişiye kaydettiren "Santamarini2" rumuzlu adam sosyal

medyada büyük tepkiler gördü. Yabancı uyruklu şahsın o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken TikTok'ta 30 bin takipçisi olduğu öğrenildi.