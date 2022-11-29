Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

Santamarini2 rumuzlu bir TikTok kullanıcısının sosyal medyaya yüklediği bir video büyük bir tepkilere neden olmuştu.
Söz konusu videoda yabancı şahsın bir odada elindeki Türk Liralarını dalga geçer vaziyette yatağa fırlattığı görüldü.
BEN ZENGİNİM DOSTUM
Söz konusu şahıs elinde tuttuğu paraları yatağa fırlatırken "I'm rich nigga, rich nigga (Ben zenginim dostum, zenginim)" dediği görüntülendi.
"BU PARA DEĞİL"
Yaptığı bu saygısızlıkla yetinmeyen yabancı uyruklu kişi fırlattığı paralardan 5 TL'yi alan şahıs "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL'lik banknotu yırttı.