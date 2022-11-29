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    • Güncel
    • 29.11.2022 23:23
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    • 29.11.2022 23:45
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    Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

    Santamarini2 rumuzlu bir TikTok kullanıcısının ”Buna bak. Bu para değil” diyerek 5 TL’lik banknotu yırtığı görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşılan söz konusu görüntünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

    TL yırtan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

    Santamarini2 rumuzlu bir TikTok kullanıcısının sosyal medyaya yüklediği bir video büyük bir tepkilere neden olmuştu.



    Söz konusu videoda yabancı şahsın bir odada elindeki Türk Liralarını dalga geçer vaziyette yatağa fırlattığı görüldü.



    BEN ZENGİNİM DOSTUM
    Söz konusu şahıs elinde tuttuğu paraları yatağa fırlatırken "I'm rich nigga, rich nigga (Ben zenginim dostum, zenginim)" dediği görüntülendi.



    "BU PARA DEĞİL"
    Yaptığı bu saygısızlıkla yetinmeyen yabancı uyruklu kişi fırlattığı paralardan 5 TL'yi alan şahıs "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL'lik banknotu yırttı.



        SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU
        O anları bir başka kişiye kaydettiren "Santamarini2" rumuzlu adam sosyal
        medyada büyük tepkiler gördü. Yabancı uyruklu şahsın o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken TikTok'ta 30 bin takipçisi olduğu öğrenildi.



        EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
        Söz konusu o görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.



        Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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