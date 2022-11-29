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    • Spor
    • 29.11.2022 17:55
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    • 29.11.2022 18:05
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    Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Grup fikstürleri- PUAN DURUMU!

    Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler 29 Kasım'da hangi maçların, saat kaçta, hangi kanalda oynanacağını merak ediyor. Dünya Kupası'nda 32 takım 4'erli 8 grupta son 16 turuna kalabilmek için mücadele ediyor. İşte 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ve Dünya Kupası'nda günün maçları...

    Bugünkü maçlar hangi kanalda?

    Dünya Kupası Katar'da devam ediyor. 2. maçlar sona ererken 3. maçlar için geri sayım başladı. Büyük bir heyecan yaşayan futbolseverler günün programını araştırıyor. Peki Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? İşte 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    2022 KATAR DÜNYA KUPASI 29 KASIM GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

    👉A Grubu

    18:00 Ekvador - Senegal

    18:00 Hollanda - Katar

    👉B Grubu

    22:00 İran - ABD

    22:00 Galler - İngiltere

    DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANIYOR?

    2022 Katar Dünya Kupası maçları TRT 1 TRT4K ekranından canlı olarak yayımlanıyor.

    29 KASIM 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI!

    05:35 Benim Adım Melek
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Yürek Çıkmazı
    17:00 Ana Haber
    17:55 İddiaların Aksine
    👉18:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Ekvador-Senegal
    20:00 Yürek Çıkmazı
    23:30 Yerli Sinema Mavzer
    01:20 Yürek Çıkmazı
    03:35 Teşkilat

        28 KASIM DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI

        13:00 Kamerun-Sırbistan 3-3

        16:00 Güney Kore-Gana 2-3

        19:00 Brezilya-İsviçre 1-0

        22:00 Portekiz-Uruguay 2-0

        PUAN DURUMU

        👉A GRUBU

        1. HOLLANDA 4

        2. EKVADOR 4

        3. SENEGAL 3

        4. KATAR 0

        👉B GRUBU

        1. İNGİLTERE 4

        2. İRAN 3

        3. ABD 2

        4. GALLER 1

        👉C GRUBU

        1. POLONYA 4

        2. ARJANTİN 3

        3. SUUDİ ARABİSTAN 3

        4. MEKSİKA 1

        👉D GRUBU

        1. FRANSA 6

        2. AVUSTRALYA 3

        3. DANİMARKA 1

        4. TUNUS 1

        👉E GRUBU

        1. İSPANYA 4

        2. JAPONYA 3

        3. KOSTA RİKA 3

        4. ALMANYA 1
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            Haberler Spor Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Grup fikstürleri- PUAN DURUMU!
                SON DAKİKA