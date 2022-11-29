Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Grup fikstürleri- PUAN DURUMU!

Dünya Kupası Katar'da devam ediyor. 2. maçlar sona ererken 3. maçlar için geri sayım başladı. Büyük bir heyecan yaşayan futbolseverler günün programını araştırıyor. Peki Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? İşte 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!
2022 KATAR DÜNYA KUPASI 29 KASIM GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
👉A Grubu
18:00 Ekvador - Senegal
18:00 Hollanda - Katar
👉B Grubu
22:00 İran - ABD
22:00 Galler - İngiltere
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANIYOR?
2022 Katar Dünya Kupası maçları TRT 1 TRT4K ekranından canlı olarak yayımlanıyor.
29 KASIM 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI!
05:35 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yürek Çıkmazı
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
👉18:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Ekvador-Senegal
20:00 Yürek Çıkmazı
23:30 Yerli Sinema Mavzer
01:20 Yürek Çıkmazı
03:35 Teşkilat