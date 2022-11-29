Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Grup fikstürleri- PUAN DURUMU!

Dünya Kupası Katar'da devam ediyor. 2. maçlar sona ererken 3. maçlar için geri sayım başladı. Büyük bir heyecan yaşayan futbolseverler günün programını araştırıyor. Peki Bugünkü maçlar hangi kanalda? Dünya Kupası maçları saat kaçta? İşte 29 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!