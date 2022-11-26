Belediyelerde CHP-HDPKK kirli işbirliği! Bakan Soylu: İBB'de 1668 kişinin terör iltisakı tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldüğü açıklayan Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi. Soylu, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.
26.11.2022 12:40 - Son Güncelleme: 26.11.2022 13:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili kırmızı dosyayı açtı. Dosyada CHP tarafından yönetilen İstanbul, Mersin, Adana gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra, Ataşehir, Seyhan gibi ilçe belediyelerinde terör örgütleriyle iltisaklı personelin varlığına ilişkin çarpıcı rakamlar yer aldı. Bakan Soylu, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti. İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı CHP'li belediyelerin terörle ilişkilerini ifşa eden rapor...