Belediyelerde CHP-HDPKK kirli işbirliği! Bakan Soylu: İBB’de 1668 kişinin terör iltisakı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili kırmızı dosyayı açtı. Dosyada CHP tarafından yönetilen İstanbul, Mersin, Adana gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra, Ataşehir, Seyhan gibi ilçe belediyelerinde terör örgütleriyle iltisaklı personelin varlığına ilişkin çarpıcı rakamlar yer aldı. Bakan Soylu, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti. İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı CHP'li belediyelerin terörle ilişkilerini ifşa eden rapor...