30 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? FINDIK FİYAT LİSTESİ İL İL GÜNCEL | Düzce, Trabzon, TMO...

Fındık fiyatları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Güncel il il fiyatlar belli oldu. Peki 29 Kasım 2022 ne kadar, kaç TL? Son dakika serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? İşte fındık fiyatlar listesi TMO, Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünve, Zonguldak...
30 KASIM FINDIK NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Güncel fındık fiyat listesi yayımlandı. İşte il il yeni fiyatlar;
👉ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 47,00 TL.
👉ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 50,00 TL.
👉TERME
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL.
👉TRABZON
En Düşük: 42,50 TL
En Yüksek: 48,00 TL.
👉SAMSUN
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL.
👉SAKARYA
En Düşük: 43,50 TL
En Yüksek: 45,00 TL
👉ORDU
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL.