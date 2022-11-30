30 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? FINDIK FİYAT LİSTESİ İL İL GÜNCEL | Düzce, Trabzon, TMO...

Fındık fiyatları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Güncel il il fiyatlar belli oldu. Peki 29 Kasım 2022 ne kadar, kaç TL? Son dakika serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? İşte fındık fiyatlar listesi TMO, Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünve, Zonguldak...