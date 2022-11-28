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    • 28.11.2022 12:17
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    • 28.11.2022 12:17
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    Düzce'deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı

    Son dakika haberleri... Düzce'deki depremde ağır hasar gören 5 binada yıkım çalışması tamamlandı. Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.

    Düzce’deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi Sarıdere köyü olan 5,9 şiddetindeki depremin ardından, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

    Bina ve bağımsız alanlarda yürütülen incelemeler sonucunda, "acil yıkım" kararı verilen binaların yıkılması için dün harekete geçildi.

    Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi.

    Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı.

    Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.

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    Saçma sapan adam
    Haberler Güncel Düzce'deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı
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