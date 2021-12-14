Yeni kriz kapıda! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyali: İttifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım

"ADAY OLMAMDA SORUN YOK OL DERLERSE ONUR DUYARIM"

Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz."

"AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.'' ifadelerini kullandı.