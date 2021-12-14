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    • 14.12.2021 22:51
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    Yeni kriz kapıda! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyali: İttifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için çabalıyor. İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sıcak bakmadığını defalarca dile getirmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden adaylık sinyali verdi. Kılıçdaroğlu, "İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. " dedi.

    takvim.com.tr
    Yeni kriz kapıda!

    Millet İttifakı'nda adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki muhremel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için çabalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarınd konuk olduğu programda adaylıkla ilgili kriz çıkaracak bir açıklama daha yaptı.

    İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığı Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. " dedi.

    "ADAY OLMAMDA SORUN YOK OL DERLERSE ONUR DUYARIM"
    Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
    "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz."

    "AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.'' ifadelerini kullandı.

    MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    2023'e giden süreçte Kılıçdaroğlu adaylık için sinyaller verse de Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener geçtiğimiz aylarda "Kemal bey Belediye başkanlarından birini aday yaparsa destekleriz" demişti.

    Akşener ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten Akşener "Ablam Ekrem'in yüzünde Rabbi Yesir görmüş" ifadelerini kullanmış ve son olarak da İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.

    İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VETO ETMİŞTİ: KAZANAMAZ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde i İYİ Parti kanadından flaş bir açıklama gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "İdealist davranmalı, nefis zamanı değil" yorumunda bulundu. Konuşmasının devamında kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceklerini söyleyen Aydın, adeta Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kazanma ihtimali olmadığını itiraf etti.

        Koray Aydın konuyla ilgili olarak, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanmama riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İyi Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

        10 SEÇİM KAYBETTİ

        Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamadı.

        Şimdiye kadar 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı söylemleri ve sosyal medyadaki PR çalışmalarıyla 2023'deki seçimler için adaylığa hazırlandığı izlenimi veriyor. Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacağı ve ittifak ortağı Meral Akşener'in buna ne tepki vereceği merak konusu.
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        Haberler Güncel Yeni kriz kapıda! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyali: İttifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım
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