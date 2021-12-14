Yeni kriz kapıda! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyali: İttifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım

Millet İttifakı'nda adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki muhremel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için çabalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarınd konuk olduğu programda adaylıkla ilgili kriz çıkaracak bir açıklama daha yaptı.
İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığı Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. " dedi.
"ADAY OLMAMDA SORUN YOK OL DERLERSE ONUR DUYARIM"
Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz."
"AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.'' ifadelerini kullandı.
MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
2023'e giden süreçte Kılıçdaroğlu adaylık için sinyaller verse de Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener geçtiğimiz aylarda "Kemal bey Belediye başkanlarından birini aday yaparsa destekleriz" demişti.
Akşener ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten Akşener "Ablam Ekrem'in yüzünde Rabbi Yesir görmüş" ifadelerini kullanmış ve son olarak da İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI VETO ETMİŞTİ: KAZANAMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde i İYİ Parti kanadından flaş bir açıklama gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "İdealist davranmalı, nefis zamanı değil" yorumunda bulundu. Konuşmasının devamında kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceklerini söyleyen Aydın, adeta Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kazanma ihtimali olmadığını itiraf etti.