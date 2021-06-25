CHP yandaşı çukur medyada "Kemal Kılıçdaroğlu" çatlağı! Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti: "Sakın ha..."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklaması durumunda Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz? sorusuna yanıt veren Arslan, "Hayır hayır.. Ben, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha! Belki ben de Mansur Yavaş'ı öneririm." dedi.