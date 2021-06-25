CHP yandaşı çukur medyada "Kemal Kılıçdaroğlu" çatlağı! Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti: "Sakın ha..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı CHP medyasını da böldü.
Halk TV programcısı Ayşenur Arslan CHP Genel Başkanı'nın adaylığına "Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha!" ifadeleriyle karşı çıktı.
"SAKIN HA DERİM SAKIN"
Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürerken CHP yandaşı Halk TV programcısı Arslan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklaması durumunda Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz? sorusuna yanıt veren Arslan, "Hayır hayır.. Ben, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha! Belki ben de Mansur Yavaş'ı öneririm." dedi.