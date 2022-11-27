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    • 27.11.2022 19:48
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan harekattaki komutanlara seslendi: Mücadelemiz mübarek yolumuz aydınlık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, “Böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak” dedi. Başkan Erdoğan "Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan harekattaki komutanlara seslendi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan ''Pençe-Kilit''e katılan komutanlara seslendi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti.

    Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

    Başkan Erdoğan harekattaki komutanlara seslendi



    Harekatta, hain saldırılar sonucu şehit olan Mehmetçiklerimizin olduğunu hatırlatan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dileklerini iletti.




    ''MÜCADELENİN NETİCESİ DE ÇOK İYİ, HAYIRLI OLACAK''

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

    "Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonda da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."



    Tüm millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbim 'den temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun" dedi.
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