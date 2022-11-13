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    • Güncel
    • 14.11.2022 00:08
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    • 14.11.2022 00:08
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    Fondaş TELE1’de Enver Aysever depremi! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirince ipi çekildi!

    CHP içerisinde seçimler için adaylık savaşı sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’ndan karşılıklı adaylık salvoları gelirken, CHP medyasında da sular durulmuyor. Fondaş TELE1'in mangır Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 2023 yolundaki çatlak söylemleri nedeniyle Enver Aysever'in ipini çekti.

    Mangır Enver Aysever’in ipi çekildi

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP' ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada aday belirsizliği sürüyor.

    CHP'de ise taht oyunları iyice kızışmış durumda.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarında özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açıyor. Bir yandan da İmamoğlu ve Yavaş'ın 2023 için hazırlık içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor.



    Kılıçdaroğlu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor.

    Fondaş medya ise bu savaşlara çanak tutuyor.



        CHP tarafından fonlanan TELE1'de Enver Aysever Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını sert bir dil ile eleştirdi, İmamoğlu'na "Ne iş yaptığını bugüne kadar anlamadım" diyerek saydırdı, Mansur Yavaş'a ise "Oy vermem" diyerek laf etti.



        Aysever'in üçlü atağı sonrası fondaş Merdan Yanardağ, Enver Aysever'in ipini çekti.



        Aysever, "Değerli kamuoyuna; Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu TELE1'e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz." sözleriyle TELE1'den ayrıldığını duyurdu.

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        Mangır Enver Aysever’in ipi çekildi
        Haberler Güncel Fondaş TELE1’de Enver Aysever depremi! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirince ipi çekildi!
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