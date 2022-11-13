Fondaş TELE1’de Enver Aysever depremi! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirince ipi çekildi!

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP' ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada aday belirsizliği sürüyor.



CHP'de ise taht oyunları iyice kızışmış durumda.



ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarında özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.