HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Pençe - Kılıç Hava Harekatı için skandal sözler: İşgal dedi teröristlere selam gönderdi

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Bağcılar'da yaptığı açıklamada skandal sözler sarf etti.
TÜRKİYE'YE KİN, PKK'YA DESTEK SÖZLERİ
PKK/YPG'nin terör yuvalarının hedef alındığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın durdurulmasını isteyen Meral Danış Beştaş, "Kobani" olarak telaffuz ettiği Aynel Arab kentindeki hedeflerin vurulmasına itiraz etti. "Kobani'ye yönelik saldırı sadece oranın halkına değil, 50 milyonu aşkın Kürde yönelik bir saldırıdır." hezeyanında bulunan HDP'li Beştaş, harekata "DEAŞ barbarlığı" deme hadsizliğinde bulunarak teröristlere selam gönderdi.
HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kadınlar öncülüğünde DEAŞ barbarlığına karşı destansı bir mücadeleyle direnen Kobani'ye selam olsun" dedi.