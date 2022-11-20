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    • Güncel
    • 20.11.2022 18:23
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    • 20.11.2022 18:48
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    HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Pençe - Kılıç Hava Harekatı için skandal sözler: İşgal dedi teröristlere selam gönderdi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik başlattığı Pençe - Kılıç Hava Harekatı, kravatlı teröristleri rahatsız etti. 89 hedefin imha edildiği harekata işgal diyen HDP'li Meral Danış Beştaş, teröristlere selam gönderdi. Öte yandan ittifak içerisinde oldukları 6'lı masadan sadece Akşener ve Davutoğlu harekata destek mesajı yayımlarken Kılıçdaroğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

    HDP’li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi

    HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Bağcılar'da yaptığı açıklamada skandal sözler sarf etti.

    TÜRKİYE'YE KİN, PKK'YA DESTEK SÖZLERİ

    PKK/YPG'nin terör yuvalarının hedef alındığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın durdurulmasını isteyen Meral Danış Beştaş, "Kobani" olarak telaffuz ettiği Aynel Arab kentindeki hedeflerin vurulmasına itiraz etti. "Kobani'ye yönelik saldırı sadece oranın halkına değil, 50 milyonu aşkın Kürde yönelik bir saldırıdır." hezeyanında bulunan HDP'li Beştaş, harekata "DEAŞ barbarlığı" deme hadsizliğinde bulunarak teröristlere selam gönderdi.

    HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kadınlar öncülüğünde DEAŞ barbarlığına karşı destansı bir mücadeleyle direnen Kobani'ye selam olsun" dedi.

        "İŞGAL" DEME CÜRETİNDE BULUNDU!

        HDP Şırnak İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen ise PKK/YPG'ye yönelik operasyonlara "işgal" ithamında bulundu.

        Türkiye düşmanı söylemlerde bulunan Güngen, "Daha önce Afrin ve diğer Kürt bölgeler, gerçekleştirilen işgal saldırılarıyla DEAŞ ve türevleri için yaşam alanlarına dönüştürüldü. Saldırılar, iktidarın iddia ettiği gibi sınır güvenliğini sağlamak için değil aksine Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikeleri artırmaktadır. Çünkü Türkiye'ye tehdit oluşturan Kürtler değil, Kürtlerin işgal edilen yaşam alanlarında palazlandırılan DEAŞ ve türevi örgütlerdir" diye konuştu.

        6'LI MASA SESSİZ KALDI

        Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlarına devam ederken bir masa etrafında 6 parti tarafından oluşturulan ittifak operasyona sessiz kaldı.

        İyi Parti'den yapılan operasyonla ilgili destek açıklaması gelirken, CHP, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti hala sessizliğini koruyor.

            HDP'DEN OPERASYONU DURDURUN ÇAĞRISI GELDİ

            6'lı masada sessizlik hakimken, masanın gizli ortağı olarak tabir edilen HDP'den ise operasyonu durdurun çağrısı gelirken, ölürülen teröristlere rahmet dilendi.

            "HAYATINI KAYBEDENLERİ RAHMETLE ANIYORUZ"

            HDP'nin söz konusu açıklamasında, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

            İYİ PARTİ DESTEK VERDİ

            Meral Akşener, "Dün gece geç saatlerde Suriye'de başlayan sınır ötesi harekât için ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, inşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum." dedi.
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            HDP’li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi
            Haberler Güncel HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Pençe - Kılıç Hava Harekatı için skandal sözler: İşgal dedi teröristlere selam gönderdi
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