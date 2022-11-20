HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Pençe - Kılıç Hava Harekatı için skandal sözler: İşgal dedi teröristlere selam gönderdi

Türkiye düşmanı söylemlerde bulunan Güngen, "Daha önce Afrin ve diğer Kürt bölgeler, gerçekleştirilen işgal saldırılarıyla DEAŞ ve türevleri için yaşam alanlarına dönüştürüldü. Saldırılar, iktidarın iddia ettiği gibi sınır güvenliğini sağlamak için değil aksine Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikeleri artırmaktadır. Çünkü Türkiye'ye tehdit oluşturan Kürtler değil, Kürtlerin işgal edilen yaşam alanlarında palazlandırılan DEAŞ ve türevi örgütlerdir" diye konuştu.