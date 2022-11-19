Köşeye sıkışan elebaşı Mazlum Kobani'nin son çırpınışları! Türkiye'yi tehdit etmeye yeltendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."
Öte yandan Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı diğer paylaşımlarda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor, terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Şanlı Türk ordusunun düzenlediği harekat başta HDPKK, YPG ve terör destekçileri olmak üzere birçok bölücüyü tutuşturdu.
HDPKK'NIN REZİL PAYLAŞIMI!
Teröristlerin öldürülmesine ilk ses HDP'den geldi.
HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda "IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı.Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor.Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEYE YELTENDİ!
PKK/YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani "Güvenli bölgelerimizin bombalanması tüm bölgeyi tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.
Köşeye sıkışan Kobani, haddini aşan rezil bir üslup kullanarak Türkiye'yi tehdit etmeye yeltendi.
Elebaşı, "Bu saldırılar sürerse herkes zarar görecek. Biz şimdi savaş istemiyoruz, ama Türk devleti savaşı dayatırsa savaş tüm bölgeye yayılacak" şeklinde konuştu.
Tedirginliği sözlerine yansıyan Mazlum Kobani, saldırıların bir süre daha süreciğini söyledi.