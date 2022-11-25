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    • 26.11.2022 13:30
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    6'lı masada Kılıçdaroğlu kavgası! CHP'li Engin Altay'ın "çekin kulağını" sözlerine Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert tepki

    Son dakika haberi! 6+1'li terör masanın üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden çıkan kavgada açıklamalar gelmeye devam ediyor. İyi Partili Ağıralioğlu'nun bugün, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." dedi. Altay'ın sözlerine sosyal medyadan cevap veren Ağıralioğlu, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir!" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    6’lı masada Kılıçdaroğlu kavgası!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    6'lı masanın aday çıkmazı Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partiyi birbirine soktu. Geçtiğimiz hafta İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti. Son olarak bugün tek tekrar konuşan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." demişti.

    ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU KIZDIRACAK SÖZLER! VİDEO İZLE

    Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.



    6'LI MASAYI GÖKLERE ÇIKARDI
    Açıklamalarına farklı bir boyut getiren Altay, "Bana sorsanız Temel Karamollaoğlu'nun kazanma şansı var mı diye ben yok demem ya da diğer genel başkanlar için denmemeli böyle bir şey. 6 liderin altısını da korumalıyız. Diğer partilerin kurmaylarından da bunu bekliyoruz." diyerek aday kavgası yapan 6'lı masayı göklere çıkardı.



    PEK HAYIRLI VE DE SAYGIN BİR HEVES DEĞİLDİR!
    CHP'li Altay'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Ağıralioğlu Altay ve CHP'nin siyasi anlayışını eleştirerek, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!" ifadelerini kullandı.

    CHP'nin kendilerini dinlemeleri gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." şeklinde konuştu.

        "KİMİ KOYARSAM KAZANIRIM" KİBRİ KAYBETTİRİR
        Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarıyla ilgili de tweet atan Ağırailoğlu, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.." dedi.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU: BEN SEÇMENİN ENDİŞESİNİ DİLLENDİRİYORUM
        Dün Gelecek Partisi'ne yakın Karar TV'ye konuk olan Ağıralioğlu 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' söylemini sürdürmüştü.

        Ben sağ seçmenin endişesini dile getiriyorum diyen Ağıralioğlu "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." ifadelerini kullandı.

        Ağıralioğlu şunları söyledi;
        "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; Acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım."

        DEVLET DÜŞMANLARINA ÇITI ÇIKMAYAN ADAMLAR
        Ağıralioğlu isim vermeden CHP'li Altay ve Özkoç'a "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da birini devlet düşmanlarına söyleyemediler." ifadeleriyle yüklendi.

        Ağıralioğlu şunları söyledi;
        "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bize demokrasi vaat edenlere bakın hele. Herkesin eli belinde. Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler. HDP'nin oyları var falan güzellemesinin arkasında 'soykırım var' diyenlere, 'devlet soykırım' yaptı diyenlere, 'devlet kimyasal silah kullanıyor' diyenlere, 'Türkiye narko devlet gibi davranıyor' diyenlere çıtı çıkmayanlar benim kaygımın üstüne atladılar. "

        KAVGA NASIL BAŞLADI
        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.

        Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.



            "KRALDAN ÇOK KRALCI..."
            CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

            Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

            Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

            "KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
            Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.



            Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

            BİR AÇIKLAMA DA ÖZKOÇ'TAN
            Özkoç da topa girdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.

            YAVUZ AĞIRALİOĞLU BİRKEZ DAHA BOMBALADI: SINIRLARI ZORLAYANLAR VAR
            Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye yakın Fox TV yayınında CHP'li isimlere ağır bir yanıt vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından neden endişe duyulduğunu anlattı.

            Önce iktidarı 'Kutuplaştırma' siyasetiyle suçlayan Ağıralioğlu hükümetin 20 yıldır seçim kazandığını muhalefetin varlık gösteremediğini belirerek CHP'ye göndermede bulundu.

            "İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİ KAZANDI"
            Ağıralioğlu, "İYİ Parti siyasal denkleme dahil olduktan sonra Türk siyasi muhalefetinin alabildiği nefesi ve kazanabildiği imkanı biz yönettik. İstanbul ve Ankara Meral Akener'in projesidir. Biz tüm bölgelerde kendi adayımızı çıkarabilirdik. Meral hanım kıymetli bir iş yaptı." ifadelerini kullandı.

                "Biz kendine borçlandırmayı seven bir siyasi üsluba sahip değiliz." diyerek CHP'nin 'vekil takası sonrası İYİ Parti bize borçlu' söylemlerine göndermede bulunan Ağıralioğlu "Kimseyi boçlandırmaya çalışmıyorum ama hakkaniyet gözardı edilince bunu vurgulamalıyım. Bu proje Meral Akşener'in projesi... Daha sonra Kılıçdaroğlu destek oldu hakkına halel getirmeyelim ama proje Akşener'in projesi" dedi.

                "Sınırları zorlayanlar var!"

                "ORTALAMA ZEKASI OLAN ANLAR"
                Ağıralioğlu her taraftan oy alabilecek siyasi portrerlerle seçimi kazandıklarını belirterek "Tane tane anlatıyorum. Ortalama zekası ve vicdanı olan herkesin anlayabileceği bir şey söylüyorum diyorum ki; Ortalama Türk seçmeninin bu kamplaşma bu eski zamandan kalma acılarla siyasi davranışlarını belli yerlere konsolide etme alanlarını... Her kesimi duyabilen anlayabilen endişe ve kaygılarını giderebilen siyasi koordinatlarla giderebilriz. İstanbul ve Ankara'da yaptık." dedi.

                Adaylık meselesine ilişkin "İsim zikretmiyorum, 'Ekrem' demiyorum 'Mansur' demiyorum. Son tahlilde genel başkanlar karar verecektir" dedi.

                "KEMAL BEY ADAY DA BİZ Mİ BİLMİYORUZ"
                Bu söylenenlerin şahıs kavgasına dönmesin diye söylenen bir şey olduğunu iddia eden Ağıralioğlu, "Kemal bey aday da biz mi bilmiyoruz adaylığını açıkladı da bizim mi haberimiz yok" CHP'den bazı arkadaşların mevzuyu böyleymiş gibi davranmasına hayret ediyorum. 'AK Parti'yi farklı seslere müsamaha göstermiyorlar' diye eleştirenler sonra utanmadan... " ifadelerini kullandı. Sahada hesap sorulan partinin İYİ Parti olduğunu söyledi.

                Fotoğraf: Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay

                "CHP'DEKİ SINIRLARI ZORLAYAN ARKADAŞLARA SÖYLÜYORUM"
                Daha sonra sunucu İlker Karagöz'ün "Utanmadan dediğiniz?" sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu isim vermeden Altay ve Özkoç'u işaret ederek, "CHP'yi kollayacağım derken tahammülsüzlük örneği gösteren arkadaşları kast ediyorum. İYİ Parti'ye siyasi adap nezaket imasında hatta imayı da geçip sınırları zorlayan arkadaşlara söylüyorum" ifadelerini kullandı.

                "SEÇMENDE KAZANAMAYIZ ENDİŞESİ VAR"
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili nasıl bir endişe var? sorusuna ise Ağıralioğlu, "Seçmende kazanamayız endişesi var" yanıtını verdi.

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                Haberler Güncel 6'lı masada Kılıçdaroğlu kavgası! CHP'li Engin Altay'ın "çekin kulağını" sözlerine Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert tepki
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