6'lı masada Kılıçdaroğlu kavgası! CHP'li Engin Altay'ın "çekin kulağını" sözlerine Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert tepki

6'lı masanın aday çıkmazı Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partiyi birbirine soktu. Geçtiğimiz hafta İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti. Son olarak bugün tek tekrar konuşan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." demişti.
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Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.
6'LI MASAYI GÖKLERE ÇIKARDI
Açıklamalarına farklı bir boyut getiren Altay, "Bana sorsanız Temel Karamollaoğlu'nun kazanma şansı var mı diye ben yok demem ya da diğer genel başkanlar için denmemeli böyle bir şey. 6 liderin altısını da korumalıyız. Diğer partilerin kurmaylarından da bunu bekliyoruz." diyerek aday kavgası yapan 6'lı masayı göklere çıkardı.
PEK HAYIRLI VE DE SAYGIN BİR HEVES DEĞİLDİR!
CHP'li Altay'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Ağıralioğlu Altay ve CHP'nin siyasi anlayışını eleştirerek, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!" ifadelerini kullandı.
CHP'nin kendilerini dinlemeleri gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." şeklinde konuştu.