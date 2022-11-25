TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ

Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...