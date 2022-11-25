TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE İFTİRA ATMIŞTI
Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz ay bir skandala imza atmıştı.
HDPKK'NIN 'KİMYASAL' YALANINI DİLLENDİRDİ
Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'Kimyasal Silah kullanıldı' yalanıyla hedef almasının ardından Fincancı terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine katılarak teröristlerin iddialarını dillendirdi.
Şebnem Korur Fincancı TSK'yı hedef aldı | İZLE
Fincancı teröristlerin cesetlerinin görüntülerini incelediğini belirterek "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.
YAŞANANLAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI
Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
2014'TE DE TÜRKLÜĞE KİN KUSMUŞTU
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Ermenice başlayıp Türklüğe kin kustuğu 2014'teki konuşması da ortaya çıkmıştı.
FİNCANCI'NIN ERMENİ PROVOKASYONU! VİDEO İZLE
ERMENİ PROVOKASYONU
Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konuşan Fincancı, "Ben bugün çokça mahcubiyet duygusu yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması." ifadelerini kullandı.