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    • 25.11.2022 11:04
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    TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın 'Kimyasal Silah' yalanının peşine takılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan Şebnem Korur Fincancı için istenen ceza belli oldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fincancı hakkında iddianame hazır!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE İFTİRA ATMIŞTI
    Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz ay bir skandala imza atmıştı.

    HDPKK'NIN 'KİMYASAL' YALANINI DİLLENDİRDİ
    Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'Kimyasal Silah kullanıldı' yalanıyla hedef almasının ardından Fincancı terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine katılarak teröristlerin iddialarını dillendirdi.

    Şebnem Korur Fincancı TSK'yı hedef aldı | İZLE

    Fincancı teröristlerin cesetlerinin görüntülerini incelediğini belirterek "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

    YAŞANANLAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI
    Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

    2014'TE DE TÜRKLÜĞE KİN KUSMUŞTU
    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Ermenice başlayıp Türklüğe kin kustuğu 2014'teki konuşması da ortaya çıkmıştı.

    FİNCANCI'NIN ERMENİ PROVOKASYONU! VİDEO İZLE

    ERMENİ PROVOKASYONU
    Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konuşan Fincancı, "Ben bugün çokça mahcubiyet duygusu yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması." ifadelerini kullandı.

        TÜRKLÜĞÜ HEDEF ALDI
        Skandal sözlerle Türk kimliğinden rahatsızlık duyan Fincancı, "Bir ilkokul adının 'Talat Paşa', caddenin 'Ergenekon' sokağın 'Türk beyi' olmasının utancıyla yaşamalıyız." dedi.



        TAKVİM.COM.TR 1999 TARİHLİ BELGEYE ULAŞTI
        Öte yandan Takvim.com.tr de Fincancı ile ilgili şok bir belgeyi ortaya çıkardı. Adli Tıp alanında çalışmalar yapan ve bir dönem Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapan Fincancı'nın bu süreçte teröristlere ilişkin raporlarında onların lehlerine hareket ettiği ve emniyet güçlerini suçlu çıkarabilmek için yoğun çaba sarfettiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr Fincancı hakkında 19 Ekim 1999 tarihinde hazırlanan ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığına gönderilen belgeye ulaştı. Belgede, Fincancı hakkında çok çarpıcı bilgiler yer aldı.

        TTB BAŞKANI'NIN GÖZLATINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!


        "İLLEGAL SOL GÖRÜŞ SEMPATİZANI"
        Belgede Fincancı'nın "illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı" belirtilirken görev yeri değiştirilmesi için talepte bulunulduğu görüldü.

        ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ
        Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...

            YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ
            Yukarıda açıklandığı üzere objektifliği konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın görev aldığı Kurulda adaletin sağlıklı işlemesi için yapılan işlemlerde sık sık problemlerle karşılaşıldığından adı geçenin uygun görülecek başka bir görevde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu..." ibareleri yer aldı.
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            HangiKredi
            Haberler Güncel TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
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