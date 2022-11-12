Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2022 23:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2022 00:48
    ABONE OL

    PKK, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek verdi, TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' diyen Fincancı'ya selam çaktı

    PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, devletin kurumlarına uyuşturucu iftirası atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Bununla yetinmeyen terör örgütü elebaşı Karasu, Fincancı hakkında "TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr

    PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, yaptığı açıklamalarla teröristlere destek verdiği için tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi.

    KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ, FİNCACI'YA SELAM ÇAKTI | VIDEO


    Terör elebaşı bununla yetinmeyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftirasına da arka çıktı.



    TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!
    Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında "TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz." ifadelerini kullandı.



    KILIÇDAROĞLU'NA DA SAHİP ÇIKTI
    PKK kanalında TSK'yı suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya aynı kanalda övgüler sıralayan PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftiralarına da sahip çıktı.



        DEVLET KURUMLARINA UYUŞTURUCU İFTİRASI
        Siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaştıkça algı iftira ve yalanlarıyla beraber her geçen gün müflis siyasetine bir yenisini daha eklemişti.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımlamıştı. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" gibi skandal açıklamalara imza atmıştı.



        Yapılan bu skandal açıklamadan sonra EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı düğmeye basarak siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki göstermişti.



        FETÖ'CÜ SAPIKTA ARKA ÇIKMIŞTI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'nün yalanları ve algı operasyonuna dayalı gerçek dışı iddialarını paylaşan 'fuatavni' hesabının kurucusu, sapık Said Sefa'dan Kılıçdaroğlun'a destek gecikmedi.



            Sosyal medya hesabında paylaşımdan bulunan FETÖ'cü hain Said Seda" Süleyman Soylu'dan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e kadar üst düzey siyasetçi ve bürokratların uyuşturucu işini sevk ve idare ettiğini; sınırlardan geçerken buna göz yumduklarını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış." İfadelerini kullanmıştı.



            TSK'YA ALÇAK İFTİRA
            Öte yandan PKK elebaşının destek verdiği Şebnem Korur Fincancı ise skandal bir iftiraya imza atmıştı. HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

            Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İmamoğlu’nun hukuk cambazlığını deşifre etti!
            Haberler Güncel PKK, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek verdi, TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' diyen Fincancı'ya selam çaktı
                SON DAKİKA