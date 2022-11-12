PKK, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek verdi, TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' diyen Fincancı'ya selam çaktı





DEVLET KURUMLARINA UYUŞTURUCU İFTİRASI

Siyasi müfteri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaştıkça algı iftira ve yalanlarıyla beraber her geçen gün müflis siyasetine bir yenisini daha eklemişti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımlamıştı. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" gibi skandal açıklamalara imza atmıştı.