Faciayı önledi! Öğretmen Ayşenur Alkan, PKK'nın Karkamış'a roket saldırısında öğrencilerini korurken şehit düştü

Ayşenur öğretmen, 22 yaşındaydı. Bir hayali vardı. Kendisi gibi yoksul çocukların elinden tutacaktı. Bu yüzden sınıf öğretmenliği yapmaya başladı. Karkamış'ın Kocatepe İlkokulu'na atandı.



O gün de her zamanki gibi mutlulukla derse başladı. Ama bebek katili PKK, roketatarla saldırdı. Ayşenur, canı pahasına çocukları kurtardı. Kısacık ömrüne kocaman bir kahramanlığı sığdırdı!