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    Faciayı önledi! Öğretmen Ayşenur Alkan, PKK'nın Karkamış'a roket saldırısında öğrencilerini korurken şehit düştü

    Terör kurbanı öğretmen Ayşenur Alkan, okuluna roket yağdığını gördü. Öğrencilerini hızla sığınağa götürdü. "Başka çocuk var mı" diye tekrar dışarı çıktığında ise vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla şehit düştü.

    Öğretmenim canım benim

    Ayşenur öğretmen, 22 yaşındaydı. Bir hayali vardı. Kendisi gibi yoksul çocukların elinden tutacaktı. Bu yüzden sınıf öğretmenliği yapmaya başladı. Karkamış'ın Kocatepe İlkokulu'na atandı.

    O gün de her zamanki gibi mutlulukla derse başladı. Ama bebek katili PKK, roketatarla saldırdı. Ayşenur, canı pahasına çocukları kurtardı. Kısacık ömrüne kocaman bir kahramanlığı sığdırdı!



    Ayşenur öğretmen, okulun açıldığı gün öğrencilerini el ele tuttuşturup "Mutluluk" yazdırmıştı.



    RAHAT UYU ŞEHİDİM!
    Gaziantep Karkamış'ta PKK/ YPG'li teröristlerce atılan roket ve havanlar nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Karataş (5) ve öğretmen Ayşenur Alkan (22) son yolculuğuna uğurlandı. Karataş'ın babası Zeki Karataş, "Oğlumun intikamı alınsın" diye ağladı.



        Bu yıl ücretli öğretmen olarak göreve başlayan ve ilk Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala şehit edilen Ayşenur Alkan'ın acılı annesi Hayriye Alkan ise "Kızımı yokluk içinde okuttum. Mesleğini eline aldı diye sevinirken, hainler onu bizden aldı" şeklindeki feryadı, yürekleri dağladı.



        TSK ise hainlere dün öğleden sonra da bomba yağdırdı.



        Atışlar öncesinde obüslere sürülen mermilere hain saldırıda şehit olan Ayşenur Alkan ile Hasan Karataş'ın isimleri yazıldı. Operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

            KİLİS'E YİNE ROKETLİ SALDIRI
            Kilis Öncüpınar sınır kapısı yakınlarına terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den roketli saldırı düzenlendi. 3 roket boş araziye düştü, can kaybı ve yaralanan olmadı. Geçen pazar günü düzenlenen saldırıda 1 asker ile 7 polis yaralanmıştı.



            Küçük Hasan Karataş'tan geriye, çok sevdiği kırmızı bisikleti kaldı.

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            Haberler Güncel Faciayı önledi! Öğretmen Ayşenur Alkan, PKK'nın Karkamış'a roket saldırısında öğrencilerini korurken şehit düştü
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