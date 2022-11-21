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    • 21.11.2022 18:25
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    Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur'un kanı yerde kalmadı! TSK'dan misliyle karşılık: Şehitlerin ismi obüslere yazıldı

    Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roketli saldırıda biri öğretmen biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından TSK terör örgütüne misliyle karşılık verdi. TSK'nın kullandığı obüs mermilerinin üstüne şehitlerin ismi yazıldı.

    Şehitlerin ismi obüslere yazıldı

    Terör örgütü PKK/YPG Gaziantep'in Karkamış ilçesini roketlerle hedef aldı.

    Şehitlerin ismi obüslere yazıldı

    Yerleşim merkezine 5 roket isabet etti. 3 okul 2 ev hasar gördü. Bir tanker alev aldı.

    22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. 5 aylık hamile Büşra Karataş ise karnından ağır yaralandı.



    KÜÇÜK HASAN VE ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞENUR...
    Sivilleri hedef alan terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) misliyle karşılık verdi. Obüs mermilerinin üzerine küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı yazıldı.
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    Haberler Güncel Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur'un kanı yerde kalmadı! TSK'dan misliyle karşılık: Şehitlerin ismi obüslere yazıldı
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