Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur'un kanı yerde kalmadı! TSK'dan misliyle karşılık: Şehitlerin ismi obüslere yazıldı

Terör örgütü PKK/YPG Gaziantep'in Karkamış ilçesini roketlerle hedef aldı.
Yerleşim merkezine 5 roket isabet etti. 3 okul 2 ev hasar gördü. Bir tanker alev aldı.
22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. 5 aylık hamile Büşra Karataş ise karnından ağır yaralandı.
KÜÇÜK HASAN VE ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞENUR...
Sivilleri hedef alan terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) misliyle karşılık verdi. Obüs mermilerinin üzerine küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı yazıldı.