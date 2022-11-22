



CHP - HDPKK İTTİFAKININ RESMİ İLANI

CHP'nin ve Millet İttifakı'nın politikalarının aktarıldığı ortamda HDP ile CHP'nin yan yana poz vermesi saman altından yürütülen ittifakın resmi ilanı olarak yorumladı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!

Sosyal medyada söz konusu fotoğrafa tepki gösteren kullanıcılar, "Millet İttifakı'na HDP de mi dahil oldu ki, yanınızda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy var? Almanlar da Türkiye'de siyasi çalışmalarını anlatıyor mu? Alman vakıflarına neyi anlatıyorsunuz?" sorularını dile getirdi.