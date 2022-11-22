Cumhuriyet Halk Partisi'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yürüttüğü kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi.
CHP'li Ünal Çeviköz, HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy ile Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in siyasi partisi Yeşiller'e yakın bir siyasi dernek olan Heinrich Böll Stiftung'un düzenlediği etkinliğe katıldı.
Söz konusu etkinliğe resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Çeviköz, "Berlin'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'de 2023 yılında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde CHP'nin ve Millet İttifakının politikaları konusunda bilgi verme imkanını sunduğu için Heinrich Böll Stiftung'a teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
Fotoğrafta: HDP'li Hişyar Özsoy
Alman vakıfları kapısında icazet yoklayıp 2023 seçimleri konusunda bilgi veren CHP'li Ünal Çeviköz'e HDP'li Hişyar Özsoy'un eşlik etmesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.