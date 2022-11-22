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    • 23.11.2022 01:53
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    • 23.11.2022 02:50
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    CHP-HDPKK ittifakının resmi nikah Berlin'de kıyıldı! El ele verip icazet turuna çıktılar: Millet İttifakının politikalarını anlattılar

    CHP-HDPKK ittifakında resmi nikah Almanya'nın başkenti Berlin'de kıyıldı! CHP'li Ünal Çeviköz, HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy ile ele ele verip icazet turuna çıktı. Berlin'de CHP’nin ve Millet İttifakı'nın politikalarının aktarıldığı ortamda HDP ile CHP'nin yan yana poz vermesi saman altından yürütülen ittifakın resmi ilanı olarak yorumladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP-HDPKK ittifakında resmi nikah Berlin’de kıyıldı!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yürüttüğü kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi.

    CHP'li Ünal Çeviköz, HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy ile Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in siyasi partisi Yeşiller'e yakın bir siyasi dernek olan Heinrich Böll Stiftung'un düzenlediği etkinliğe katıldı.



    Söz konusu etkinliğe resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Çeviköz, "Berlin'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'de 2023 yılında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde CHP'nin ve Millet İttifakının politikaları konusunda bilgi verme imkanını sunduğu için Heinrich Böll Stiftung'a teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.


    Fotoğrafta: HDP'li Hişyar Özsoy

    Alman vakıfları kapısında icazet yoklayıp 2023 seçimleri konusunda bilgi veren CHP'li Ünal Çeviköz'e HDP'li Hişyar Özsoy'un eşlik etmesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



        CHP - HDPKK İTTİFAKININ RESMİ İLANI
        CHP'nin ve Millet İttifakı'nın politikalarının aktarıldığı ortamda HDP ile CHP'nin yan yana poz vermesi saman altından yürütülen ittifakın resmi ilanı olarak yorumladı.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!
        Sosyal medyada söz konusu fotoğrafa tepki gösteren kullanıcılar, "Millet İttifakı'na HDP de mi dahil oldu ki, yanınızda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy var? Almanlar da Türkiye'de siyasi çalışmalarını anlatıyor mu? Alman vakıflarına neyi anlatıyorsunuz?" sorularını dile getirdi.
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        Haberler Güncel CHP-HDPKK ittifakının resmi nikah Berlin'de kıyıldı! El ele verip icazet turuna çıktılar: Millet İttifakının politikalarını anlattılar
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