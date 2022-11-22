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    • Yaşam
    • 22.11.2022 11:44
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    • 22.11.2022 11:52
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    PKK'nın hayattan kopardığı Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın annesi konuştu: Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm

    Terör örgütü PKK, Karkamış'ta sivilleri hedef alarak alçak roketlerle saldırdı. Alçak saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş ile öğretmen Ayşenur Alkan şehit oldu. Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın annesi önemli açıklamalarda bulundu.

    AJANSLAR
    Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket saldırısında 21 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan şehit oldu.

    ŞEHİT AYŞENUR ALKAN'IN ANNESİ KONUŞTU
    Şehit Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, yoklukla okutup yetiştirdiği kızının kendi parasını kazanıp yoksul ailelere destek olmayı hayal ettiğini anlattı.


    Fotoğraf: Şehit Ayşenur Alkan

    Halen olayın şokunda olduğunu dile getiren Alkan, "Allah'ım sabır versin, nasıl yapacağım bilemiyorum. Şaşırdım kaldım. Rabb'im bizlere sabır versin." dedi.

    "CANI ÇOK MU YANDI BİLMİYORUM""
    Kızının hayallerini anlatan gözü yaşlı anne, şöyle konuştu:
    "Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken, anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum."

        "YAVRUMU SABAH OKULA UĞURLADIM, BİR DAHA DA GÖREMEDİM"
        Alkan, kızının okula yaklaşık 3 ay önce başladığını anlatarak, "Okula severek gidiyordu, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Tatilden sonra bugün ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha da göremedim." ifadelerini kullandı.

        KIZIMI YOKSULLUKLA BÜYÜTTÜM
        Terör örgütünü lanetleyen Alkan, şöyle devam etti:

        "Allah onları kahretsin. Artık bitsin, analar ağlamasın, bacılar ağlamasın. Rabb'im bizleri yaktı, başkalarını yakmasın. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın. Bu saldırılara son versinler. Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. Adıyaman Üniversitesinin öğrencisiydi. Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi, sonu da böyle oldu. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum."

        PKK'NIN ALÇAK SALDIRISI
        Pençe Kılıç Harekatı ile köşeye sıkışan YPG/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Dün Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine 10 havan-roket atılmış, roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan ile çevredeki 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit olmuştu.

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