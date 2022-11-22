PKK'nın hayattan kopardığı Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın annesi konuştu: Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm

Gaziantep'in Karkamış ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket saldırısında 21 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan şehit oldu.
ŞEHİT AYŞENUR ALKAN'IN ANNESİ KONUŞTU
Şehit Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, yoklukla okutup yetiştirdiği kızının kendi parasını kazanıp yoksul ailelere destek olmayı hayal ettiğini anlattı.
Fotoğraf: Şehit Ayşenur Alkan
Halen olayın şokunda olduğunu dile getiren Alkan, "Allah'ım sabır versin, nasıl yapacağım bilemiyorum. Şaşırdım kaldım. Rabb'im bizlere sabır versin." dedi.
"CANI ÇOK MU YANDI BİLMİYORUM""
Kızının hayallerini anlatan gözü yaşlı anne, şöyle konuştu:
"Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken, anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum."