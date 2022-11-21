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    • 21.11.2022 15:46
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    Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış ve Öncüpınar'a roket saldırısı! Hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı!

    Son dakika haberleri... Gaziantep'in Karakmış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 3 havan atışı gerçekleşti. Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. Bölgeden gelen fotoğraflar hainlerin saldırısının ardından meydana gelene yıkımı gözler önüne serdi. Gelen son dakika haberine göre hainler Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da roketli saldırıda bulundu. Alçak saldırıda bir asker bir polis yaralandı. Öte yandan evi zarar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. Alçak saldırıların ardından TSK tarafından Zor Mağar vuruluyor. Hayatını kaybeden çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

    Saldırılar nedeniyle 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

        Polat, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. TERÖRE LANET OLSUN." dedi.

        HALA PKK DİYEMİYOR
        5 yaşındaki yeğenini PKK saldırısı ile kaybeden Mahir Polat'ın lanetleme paylaşımında bile PKK diyemediği de dikkatlerden kaçmadı.

        ARAP PINARI KIRSALI VURULUYOR!
        Alçak saldırıların ardından TSK tarafından Zor Mağar vuruluyor.

        VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA
        Vali Gül, yaptığı açıklamada, "Şu an arkadaşlarımız durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. Toplam 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu anki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz. Şu anda toplamda 10 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

        KARKAMIŞ'IN ARDINDAN ÖNCÜPINAR'A DA ROKETLİ SALDIRI
        Eli kanlı terör örgütü Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da roketli saldırıda bulundu. Alçak saldırıda bir asker bir polis yaralandı.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir." ifadelerini kullandı.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü YPG/PKK'yı lanetlediklerini belirtti.

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Altun, şunları kaydetti:

            "Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."

            Fahrettin Altun, paylaşımında "#Hesapzamanı" etiketine de yer verdi.

            "YERLE BİR OLDU"

            Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle evi zarar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

            Vatandaşlardan Ahmet Güzel, saat 11.00 sularında büyük bir gürültü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

            "Evimizin arka bahçesine roket isabet etti. Patladı ve üç katlı evin bahçesi, bir odam ve bir ahırım yerle bir oldu. Yaralımız yok çok şükür, buna şükrediyoruz. Arka bahçede oturanımız yoktu, herkes evde, yukarıdaydı. O konuda bir zararımız yok çok şükür. Çok büyük sarsıntı oldu. Ev, deprem gibi sallandı. Üç katlı evim, şarapnel parçalarıyla büyük zarar gördü."

            Naime Güzel ise yemek hazırlamak için mutfağa girdiğini dile getirerek, "O sırada bir ses koptu, evin üzerine bir şey düştü zannettim, ne yapacağımı, nereye kaçacağımı bilmedim. Bütün evi yıktı, bahçeyi yıktı." ifadelerini kullandı.

                SÜLEYMAN SOYLU ACI HABERİ DUYURDU
                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Ankara'daki Polis Müzesi'nde düzenlenen 'Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı.

                Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, dün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına yapılan çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısıyla ilgili, "Dün Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na, özel harekat yerleşkesine ÇNRA atıldı ve isabet eden havanlarla 7'si polis özel harekat, birisi komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralanmıştı, onlar tedavilerine devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

                "MAALESEF 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
                Gece Gaziantep sınır bölgesine atılan havanlar sonucu herhangi bir isabet alınmadığını belirten Bakan Soylu, bugün Karkamış ilçe merkezine yapılan saldırıyla konuştu.

                    Soylu saldırıyla ilgili şunları söyledi:
                    "Fakat bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerine isabet eden oldu, 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da hastanede tedavilerine devam ediyor."

                    "TERÖR ÖRGÜTÜNE SINIRIMIZIN İÇİNDE VE DIŞINDA HERHANGİ BİR HAYAT ŞANSI VERİLMEYECEKTİR"
                    Yapılan saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Soylu, "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir ve bu konuda bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınırımızın içinde ve sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. Olay henüz daha yeni. İlk bilgi olarak arz ettim. Sonrasını geniş bir şekilde kamuoyuna paylaşırız. Okul değil, bahçesine bir atış geldi ama ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde bir çocuk, bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı olan vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu" diye konuştu.

                    "ŞEHİTLERİMİZDEN BİRİ, SINIF ÖĞRETMENİMİZ AYŞENUR ALKAN'I KAYBETTİK"
                    Milli Eğitim Bakanı Özer de şunları kaydetti:
                    "Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesine isabetli roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının oluşturduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Okulunun sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri, sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırıları bu aziz milleti, devletimizin kutlu yürüyüşünü asla durdurmayacaktır. Milletimiz her geçen gün birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, dimdik durarak bu mücadeleyi devam ettirecektir. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacaktır. Ama çok üzüntülüyüz.

                    İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 6 şehidimizin 3'ü eğitim camiasından. Tüm Milli Eğitim camiamıza, aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İnşallah arkadaşlarımız sorunları orada hızlı bir şekilde çözerek eğitim öğretimin aksamadan devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacak.

                        VALİ'DEN AÇIKLAMA
                        Vali Gül acı haberi şöyle duyurdu:

                        Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır.

                        GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
                        Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

                        Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.

                            ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
                            Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak saldırısına misliyle karşılık verildi. Terör mevzileri top atışlarıyla vuruluyor.

                            TERÖR ÖRGÜTÜ DÜN DE ROKETLİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ
                            Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

                            Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.
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                            Haberler Güncel Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış ve Öncüpınar'a roket saldırısı! Hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı!
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