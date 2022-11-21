Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış ve Öncüpınar'a roket saldırısı! Hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı!

ARAP PINARI KIRSALI VURULUYOR!

Alçak saldırıların ardından TSK tarafından Zor Mağar vuruluyor.

VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Vali Gül, yaptığı açıklamada, "Şu an arkadaşlarımız durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. Toplam 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu anki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz. Şu anda toplamda 10 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

KARKAMIŞ'IN ARDINDAN ÖNCÜPINAR'A DA ROKETLİ SALDIRI

Eli kanlı terör örgütü Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da roketli saldırıda bulundu. Alçak saldırıda bir asker bir polis yaralandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir." ifadelerini kullandı.