PKK’nın Karkamış’a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

Dışarıda kalan var mı diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş, isabet eden şarapnel parçası ile şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış, çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı" dedi.



