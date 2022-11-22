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Haberler Güncel PKK'nın Karkamış'a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

PKK'nın Karkamış'a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Karkamış'taki sivil ve okulları hedef alan roket saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ayşenur öğretmenin, sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında ise okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

22.11.2022 14:26 - Son Güncelleme: 22.11.2022 14:26
PKK’nın Karkamış’a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü.

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PKK’nın Karkamış’a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan'ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

PKK’nın Karkamış’a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

Şehit öğretmenin yakınlarından Fatih Cankesen, Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın evinde geçirdiği son gününü anlattı.

PKK’nın Karkamış’a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

"SIĞINAĞA GELMEYEN ÖĞRENCİ VAR MI DİYE BAKARKEN..."

Şehit Öğretmen Alkan'ın son gününde sabaha kadar uyumadığını belirten Fatih Cankesen, "Şehidimiz bir hafta aranın ardından öğrencileri ile kavuşacağı için gece sabaha kadar uyumamış. Buruk ve hüzünlü bir şekilde evden ayrılmış. Olay anında çocukları sığına yönlendirmiş.

PKK’nın Karkamış’a roket saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan faciayı önlemiş! Sığınağa gelmeyen öğrenci var mı diye...

Dışarıda kalan var mı diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş, isabet eden şarapnel parçası ile şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış, çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı" dedi.

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