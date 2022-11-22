Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira! FETÖ ağzına sarıldı diploması yok dedi

Yapılan araştırmalarda Kolivar'ın başkanı olduğu Ekmek Üreticileri Sendikası'nın merdiven altı tabir edilen bir sendika olduğu ve doğru dürüst üyesinin olmadığı ortaya çıktı. Cezaevinde bir hafta kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde tahliye edilen Cihan Kolivar, hakkındaki iddialara cevap vermek için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaklaşık 52 dakika konuşan Kolivar Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretlerine kaldığı yerden devam etti.