Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira! FETÖ ağzına sarıldı diploması yok dedi

Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutukluluğu bir hafta süren ve tahliye edilen Kolivar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek FETÖ terör örgütünün sıkça kullandığı "diploması yok" iftirasında bulundu.
Kolivar, yaptığı açıklamalarda fırıncı esnafını ise "rüşvetçi olmak"la suçladı.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında "Ekmeği fazla tükettiği" için Türk milletine "aptal" demiş ardından Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırmıştı.
Bu olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "Türk Milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalı ile tutuklanmıştı.