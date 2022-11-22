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    • 22.11.2022 16:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine geri kaldı! 'Kasım'ı bekleyin' demişti şimdi Aralık'ı işaret etti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay ABD'ye yaptığı icazet turunda yaşadığı hüsranı perdelemek için sosyal medya hesabı üzerinden klavye operasyonuna girişmiş ve 'Kasım'ı bekleyin Bay Kemal'i bekleyin' demişti. Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklama ile Kasım ayına yetişemediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu yine geri kaldı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine verdiği bir sözü tutamadı.

    ABD ZİYARETİ SONRASI KASIM AYINI İŞARET ETMİŞT
    Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona ermiş ve Kılıçdaroğlı ziyareti eleştirenlere tepki göstererek programı vizyon programı olarak göstererek Kasım ayını işaret etmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim'de Twitter üzerinden klavye operasyonuna soyunarak "ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım." ifadeleriyle kendisine eleştiriler olduğunu söyleyemiş ve bunlara tepki göstermişti.

    Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var." ifadeleriyle sürdürdüğü mesajını "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." şeklinde noktaladı.

    CHP Genel Başkanının sözleri "Adaylığını ilan edecek" şeklinde yorumlanırken Kılıçdaroğlu bugün Kasım'a yetişemediğini itiraf ederek yeni bir tarih verdi.

    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.

        3 ARALIK'A KADAR SABREDİN
        ABD'ye ve İngiltere gittiğini belirten Kılıçdaroğlu bunun eleştirildiğini belirterek şunları söyledi;

        "Uğraştılar, didindiler bir kara propaganda mekanizmasi oluşturdular. Onlar ne yapabiliriz, nasıl gölgeleyebiliriz anlayışı içindeydiler. Bizim partililer de merak etti genel başkanımız niye gitti diye. Onların yaptığı korkudan, bizim yaptığımız meraktandı. 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız.

        "TAZE PARA HAZIR 3 ARALIK'I BEKLEYİN"
        Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen çok derin ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşar. Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Sonsuza kadar bu krizleri bitirmemiz lazım. O nedenle gittim. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan."

        KILIÇDAROĞLU'NUN ABD VE İNGİLTERE TURLARI
        Geçtiğimiz ay ABD'ye giden 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "icazet turları" gölgesindeki son temasları Kasım ayı başında İngiltere'ye olmuştu.

        Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da ise riyakar bir tutum sergiledi.

        Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada 'parayı buldum' çıkışı yaparak tepkilerin hedefi olmuştu.

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