Kemal Kılıçdaroğlu yine geri kaldı! 'Kasım'ı bekleyin' demişti şimdi Aralık'ı işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine verdiği bir sözü tutamadı.
ABD ZİYARETİ SONRASI KASIM AYINI İŞARET ETMİŞT
Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona ermiş ve Kılıçdaroğlı ziyareti eleştirenlere tepki göstererek programı vizyon programı olarak göstererek Kasım ayını işaret etmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim'de Twitter üzerinden klavye operasyonuna soyunarak "ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım." ifadeleriyle kendisine eleştiriler olduğunu söyleyemiş ve bunlara tepki göstermişti.
Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var." ifadeleriyle sürdürdüğü mesajını "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." şeklinde noktaladı.
CHP Genel Başkanının sözleri "Adaylığını ilan edecek" şeklinde yorumlanırken Kılıçdaroğlu bugün Kasım'a yetişemediğini itiraf ederek yeni bir tarih verdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.