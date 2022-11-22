Kemal Kılıçdaroğlu yine geri kaldı! 'Kasım'ı bekleyin' demişti şimdi Aralık'ı işaret etti

Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var." ifadeleriyle sürdürdüğü mesajını "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." şeklinde noktaladı.

CHP Genel Başkanının sözleri "Adaylığını ilan edecek" şeklinde yorumlanırken Kılıçdaroğlu bugün Kasım'a yetişemediğini itiraf ederek yeni bir tarih verdi.