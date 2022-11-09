Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den A Haber canlı yayınında açıkladı! Baharatta kanserojen madde var mı?

Yerli tohum ve gübre seferberliği başlatıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar devam ediyor. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması süreci işliyor. Öte yandan ekmek konusunda tartışmalar söz konusu.
Türkiye için kuraklık riski var mı? Ekmeğe zam gelir mi? Ekmek üzerinden vatandaşa hakaret eden Cihan Kolivar'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Türkiye'nin tahıl stoku Tüm soruların cevaplarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci verdi.
İşte Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
(Cihan Kolivar'ın ekmek üzerinden Türk milletine hakareti) Çok talihsiz bir ifade bence herhalde ekmekten nasiplenmeyen kişi sıfatını da alır yakında. Çünkü ekmek en temel gıdamız. Dünyanın gelişmiş, geri kalmış, gelişmekte olan bütün ülkelerinde en çok tüketilen bir ürün. Malumunuz en son Rusya – Ukrayna savaşında da koridorun adı meyve sebze koridoru değil tahıl koridoru. Dolayısıyla tek başına tahıl koridoru kavramı bile ekmeğin ve bu ekmeğin buğdaydan veya mısırdan yapılmasından bağımsız olarak söylüyorum ne kadar temel ve vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Tabii şu anda yargıya intikal etmiş olan bir süreç var. Ama ifadeyi asla kabul etmiyoruz.
Biz bakanlık olarak da ekmekte özellikle fiyatla ilgili vatandaşlarımız bunu tüketmede herhangi bir yavaşlama veya gerileme olmasın diye de un regülasyonu adı altında 7.450 TL'den aldığımız buğdayı 4.500 liradan un yapıp bunu fırıncılara veren sanayiciye veriyoruz. Yani 2.950 lira ton başına da bir regülasyon çerçevesinde destek uygulamış oluyoruz. Amacımız vatandaşımızın ekmeğe erişimini ekmekle ilgili en ufak bir tereddüt yaşatmayalım onlar yaşamasınlar istiyoruz.
TAHIL KORİDORU KRİZİNİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ
Öncelikle tahıl koridorundan da kısaca bahsetmek lazım. Türkiye'yi tarif ederken Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören bir ülke denip geçilirdi fakat gördük ki Türkiye şu son 20 yılda ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Tabii bu durup dururken de olmadı 20 yıllık süreçte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal kapasitesi bir devlet yapısı mekanizmaları sayesinde bir noktaya gelindi. Türkiye sürdürülebilir, dengeli ve lider diplomasisiyle bu süreci başarıyla tamamlamış oldu. Türkiye ne kadar vazgeçilmez ülke olduğunu gösterdi.
Ayın 31'inde bir aksama oldu yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 432 gemi dün itibarıyla söylüyorum 10.1 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerini bu koridordan geçirdi. Yüzde 60'a yakınının yani 6 milyon tonluk kısmını Avrupa ülkeleri alıyor aslan payını onlar alıyor. Asya için yüzde 21.4 gibi bir oran. Afrika için biraz daha düşük. Ama burada en çarpıcı olan BM'nin en geri kalmış ülkeler kategorisindeki ülkeler için verilen pay sadece yüzde 5,5.
"AFRİKA'YA UN VE BUĞDAY GÖNDERECEĞİZ"
Sayın Putin'in biz bedelsiz ücretsiz buğday vereceğiz ifadesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede biz de devamında inşallah bu ülkelere bunu sadece buğday olarak değil aynı zamanda un olarak makarna olarak bulgur olarak onların ihtiyacı olabilecek formatlarda bu ürünleri onlara vermiş olacağız. Bu da tabii ki hem bir insani göre hem de dünya barışı adına böyle sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ülkemiz için de milletimiz için de bir asil davranış. Bu konuya ilişkin detayları da Sayın Cumhurbaşkanımız Endonezya'da malum önümüzdeki hafta G20 Zirvesi var, Sayın Putin ile yapacağı görüşmede yine bunun gündeme geleceğini biliyoruz. Ondan sonra da büyük bir ivmeyle bu süreç yaşatılacak.