Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den A Haber canlı yayınında açıkladı! Baharatta kanserojen madde var mı?

Savunma sanayiindeki başarımızla nereden nereye geldiğimizi bütün vatandaşlarımız görüyor yüzde 20'den bugün yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'e çıktı. Türkiye adından sözünden sohbetinden faydalanılmaya çalışılan adından söz edilen bir ülke haline geldi. Tarımda da aynı şeyler. Yani benim bugün seçim bölgem olan Adana'da soya üretimini ABD'deki soya üreticisinden daha başarılı olan üretimci girişimci kardeşlerimiz var çiftçilerimiz var. Dolayısıyla biz 2014 yılında o gün bu süreç başlamış ama özellikle Sudan tarafının bir taahhüdü olmuş 12.500 hektarlık bir alan pilot uygulama için kullanılacak. Daha sonra da daha geniş bir alan 780.500 dekarlık yaklaşık bir alanda da esas üretim yapılacak diye bir taahhütleri olmuş ama malumunuz Sudan geçtiğimiz senelerde iç karışıklık nedeniyle orada rejim noktasında sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla bu konular da askıya alındı. Herhangi bir şekilde ülke olarak oraya yaptığımız bir yatırım yok ve onların da bize vermiş oldukları herhangi bir toprak yok. Ama biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki karşılıklı kazanma politikası, know-how'ın transferi, bizim müteahhitlik hizmetlerinde dünyada Çin ile yarışan bir ülke haline geldik. Müteahitlerimizle iftihar ediyoruz. Benzerini bizim kendi üreticilerimiz Venezuela'da Kazakistan'da Sudan'da Cezayir'de Gine'de Demokratik Kongo'da örnek olsun diye söylüyorum şimdi biz ülkeler masası oluşturduk kendi bakanlığımızda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'müz var onun altında bu ülkeleri takip eden masalar oluşturduk.

Bizden de bu konuda yardım talep eden ülkeler var. Mesela Venezuela 'Turkish Land' diye kendi elleriyle el yazılarıyla haritaların üzerine yazdıkları bir coğrafya var. Bu coğrafya her türlü ürünü yetiştirmeye son derece müsait olan bir coğrafya. Şimdi bu coğrafyayı bu araziyi bu üretim alanını hem onların ihtiyacı hem de bizim için onlar kendi kurallarını koydular dediler ki bu ülkede üretim yapan kimse bunun yüzde 30'unu içeride tutmak yüzde 70'ini de isterse çıkarabilir isterse onu da iç piyasaya sunabilir dedi.

Bu tür mevzuatlar da geniş. Bizim kamu olarak görevimiz şu olacak biz girişimci kardeşlerimize buyurun sizin için biz alanı açtık bu ülkelerin her birinin kuralları bunlardır diyeceğiz. Ticaret Bakanlığı'nın da burada vereceği destekler var. Biz bakanlık olarak teknik düzeyde bu yardımlarımızı girişimci kardeşlerimizle paylaşmış olacağız. Nihai hedefimiz bu ülkenin eğer 2053'te nüfusu 105 milyona çıkacak ve o gün 105 milyon da bu ülkeye turist gelecekse, daha o işte geçici statüdeki mültecilerden bahsetmiyorum. O gün ne olur ne biter bilmiyorum. Ama biz su zengini değilsek, topraklarımız sınırlıysa bu nüfusu da doyurmamız gerekiyor ve arz güvenliğini de sağlamamız gerekiyorsa bizim bu tür politikaları süratle harekete geçirmemiz gerek. Bunu dünyada yapan bir tek biz değiliz. Bunu dünyada pek çok ülke özellikle de 41 ülke var ki içinde neredeyse tamamına yakını gelişmiş ülke.