Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın yeni skandalı ortaya çıktı! Vatandaşa hırsız dedi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Türk toplumu için kutsal ve önemli bir nimet olan ekmek için haddini aşan rezil bir açıklamaya imza atmıştı.
"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATMIŞTI
Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.
Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.
Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Kolivar, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.