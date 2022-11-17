Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın yeni skandalı ortaya çıktı! Vatandaşa hırsız dedi





KÜÇÜK ESNAFA SALDIRDI

Sözlerine devam Kolivar, küçük esnafı hedef alırken zincir marketleri ise çok sevdiğin söyledi. Kolivar, "Küçük esnaf kasap, manav, bakkal, fırıncı hepsine bakıyorsun şimdi çok dürüstler dimi? Bizi en çok piyasa konusunda etkileyen zincir marketlerdir. Bizim ekmeğimizi yem olarak kullanırlar. Ama ben onları çok severim. Mahalle bakkalına git 100 liralık alışveriş yap eğer kredi kartı kullanmıyorsan bakalım fişini alabilecek misin? Ya da kasaba git 1 kilo kıyma al. Ama o marketten 1 liralık bir şey al fişini alıyorsun." dedi.

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.



Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.