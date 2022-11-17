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    • 18.11.2022 00:50
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    • 18.11.2022 02:02
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    Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın yeni skandalı ortaya çıktı! Vatandaşa hırsız dedi

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret etmiş ve tutuklanmıştı. Hakkında tahliye kararı çıkan Cihan Kolivar'ın yeni bir skandal söylemi daha ortaya çıktı. Katıldığı bir programda vatandaşların yüzde 80'nin hırsız olduğunu söyleyen Kolivar, küçük esnafı da dürüst olmamakla suçlayarak, zincir marketleri çok sevdiğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    Cihan Kolivar’dan yeni skandal

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Türk toplumu için kutsal ve önemli bir nimet olan ekmek için haddini aşan rezil bir açıklamaya imza atmıştı.



    "EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATMIŞTI
    Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.

    Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.

    Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu.



    GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

    Kolivar, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.



        CİHAN KOLİVAR HAKKINDA TAHLİYE KARARI
        Rezil söylemlere imza atan Cihan Kolivar, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğuna itiraz etti. Hakimlik itirazı reddetti. Bunun üzerine İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyerek Cihan Kolivar'ın tahliyesine karar verdi. Kolivar'ın avukatı, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye olacağını ifade etti.

        CİHAN KOLİVAR'DAN YENİ SKANDAL |VIDEO


        YENİ SKANDAL: VATANDAŞI HIRSIZLIKLA SUÇLADI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yeni bir skandal söylemi daha ortaya çıktı. Katıldığı bir programda vatandaşların yüzde 80'nin hırsız olduğunu söyleyen Kolivar, küçük esnafı da dürüst olmamakla suçlayarak, zincir marketleri çok sevdiğini ifade etti.



        VATANDAŞA HIRSIZ DEDİ
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Vatandaşın yüzde 80'i hırsız, her kim olursa olsun eline fırsat geçmemiştir. Eline fırsat geçse çalacak, geçmediği için konuşur benim gibi belki ama geçse muhakkak çalacaktır" ifadelerini kullandı.



        KÜÇÜK ESNAFA SALDIRDI
        Sözlerine devam Kolivar, küçük esnafı hedef alırken zincir marketleri ise çok sevdiğin söyledi. Kolivar, "Küçük esnaf kasap, manav, bakkal, fırıncı hepsine bakıyorsun şimdi çok dürüstler dimi? Bizi en çok piyasa konusunda etkileyen zincir marketlerdir. Bizim ekmeğimizi yem olarak kullanırlar. Ama ben onları çok severim. Mahalle bakkalına git 100 liralık alışveriş yap eğer kredi kartı kullanmıyorsan bakalım fişini alabilecek misin? Ya da kasaba git 1 kilo kıyma al. Ama o marketten 1 liralık bir şey al fişini alıyorsun." dedi.

        TAKVİM.COM.TR SKANDALLARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

        Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.



            Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



            Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

            Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;



            İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
            "İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda"             ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



            AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
            Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.




                EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
                "Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"

                Takvim.com.tr, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın birbirinden rezil paylaşımlarını sizler için derledi;



                RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
                Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.










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                Haberler Güncel Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'ın yeni skandalı ortaya çıktı! Vatandaşa hırsız dedi
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