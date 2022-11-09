Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 'Türk Milletini alenen aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATTI
Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.
Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.
Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuştu.
KOLİVAR VE HABERTÜRK'E TEPKİ!
Turgay Ciner'in sahibi olduğu HaberTürk TV'nin canlı yayınında böylesi rezil ifadelerle bir skandala imza atılması ise tepkileri de beraberinde getirdi.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda Habertürk'e tepki gösterilirken, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın da yargılanması talep etti.
Bu gelişmeler ışığında Cihan Kolivar ismini mercek altına aldığımızda ise karşımıza çok çarpıcı sonuçlar çıktı.
AK PARTİ'DEN SKANDALA ÇOK SERT TEPKİ: HADSİZLİKTİR
Kolivar'ın skandal açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir." dedi.
Çelik, "Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir." diye konuştu.
GÖZALTINA ALINDI
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Kolivar, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.