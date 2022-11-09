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    • Güncel
    • 09.11.2022 10:52
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    • 09.11.2022 11:02
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    Ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi | Habertürk isimli kanalda katıldığı bir programda "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanarak ekmeğe ve Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.

    Türk milletine hakaret eden Kolivar adliyeye sevk edildi

    Bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 'Türk Milletini alenen aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.


    NE OLMUŞTU?

    "EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATTI
    Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.

    Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.

    Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuştu.



    KOLİVAR VE HABERTÜRK'E TEPKİ!
    Turgay Ciner'in sahibi olduğu HaberTürk TV'nin canlı yayınında böylesi rezil ifadelerle bir skandala imza atılması ise tepkileri de beraberinde getirdi.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda Habertürk'e tepki gösterilirken, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın da yargılanması talep etti.

    Bu gelişmeler ışığında Cihan Kolivar ismini mercek altına aldığımızda ise karşımıza çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

    AK PARTİ'DEN SKANDALA ÇOK SERT TEPKİ: HADSİZLİKTİR
    Kolivar'ın skandal açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir." dedi.

    Çelik, "Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir." diye konuştu.

    GÖZALTINA ALINDI
    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Habertürk televizyonunda 7 Kasım'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle Cihan Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

    Kolivar, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.



        KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI! BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

        Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.



        Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



        Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

        Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;



        İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
        "İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda"         ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



            AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
            Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.




            EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
            "Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"

            Takvim.com.tr, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın birbirinden rezil paylaşımlarını sizler için derledi;



            RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
            Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.
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