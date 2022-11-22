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    • 22.11.2022 16:44
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    Rusya'dan Pençe-Kılıç operasyonu açıklaması! Kremlin: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ta terör hedeflerine yönelik hava harekatı başlatıldı. Pençe-Kılıç operasyonunda terör inleri yerle bir edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler tarafından bölgede bulunan Rus ve ABD askeri güçleri işaret edilerek; ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin ile görüşüp görüşmediğine dair soruya, "Bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız" yanıtını vermişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu belirtti. Peskov, "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz." dedi.

    AJANSLAR
    Kremlin: Suriye harekatı Türkiye’nin yasal hakkı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'nın Suriye ile ilgili yükümlülüklerine karşı sorumsuzca davranış sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye'nin, Suriye'deki durum ve Soçi mutabakatındaki yükümlülükler ile ilgili yaklaşımlarında "nüansların" olduğunu söyledi.

    Bunların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan tarafından defalarca ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Türkiye ile ilişkilerin dostane ve ortaklık niteliği, bu anlaşmazlıkları açık ve yapıcı şekilde istişare etmeye izin veriyor." dedi.

    TÜRKİYE'NİN YASAL HAKKI
    Peskov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin ise şunları kaydetti:
    "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, tüm tarafları durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, bumerang gibi dönebilir ve güvenlik durumunu daha da zorlaştırabilir."

    'SOÇİ ANLAŞMASI'NA UYMADILAR
    Katar'da Dünya Kupası açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ruslarla da 2019'da Soçi'de yapılan bir anlaşmayı hatırlatan Erdoğan, "Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Maalesef birçok kez kendilerine tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz de bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, herhangi bir şekilde kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik. Dün de bu çerçevede Kobani'de yuvalanan teröristlere karşı 12 hedefi vurmak suretiyle orada etkisiz hale getirdik. Burada herhangi bir tahdit yok. Bu harekatın sürekliliği söz konusu. Karadan ve havadan gereken neyse yaptık. Bundan sonra da yapacağız." ifadelerini kullandı.

        İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ
        Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Bali'de görüştüğü, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de sürekli temas halinde olduğu belirtilerek, "Bu operasyonla ilgili konuştunuz mu? Tavırları ne oldu?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

        Erdoğan şu yanıtı verdi:
        Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden ile ne Sayın Putin ile herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor. Nitekim bu olayda da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika'nın artık bizi bilmesi lazım. Herhalde biliyordur. Bundan sonraki süreçte zaten bizim çok daha önemli adımları kararlı bir şekilde nasıl atacağımızı, atmamız gerektiğini de inşallah hepsi görecek.
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            Haberler Güncel Rusya'dan Pençe-Kılıç operasyonu açıklaması! Kremlin: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı
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