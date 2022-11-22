Rusya'dan Pençe-Kılıç operasyonu açıklaması! Kremlin: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat Türkiye'nin yasal hakkı

Bunların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan tarafından defalarca ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Türkiye ile ilişkilerin dostane ve ortaklık niteliği, bu anlaşmazlıkları açık ve yapıcı şekilde istişare etmeye izin veriyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN YASAL HAKKI

Peskov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, tüm tarafları durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, bumerang gibi dönebilir ve güvenlik durumunu daha da zorlaştırabilir."