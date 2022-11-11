



KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI! BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.



Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.