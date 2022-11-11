Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2022 22:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2022 23:06
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu Türk milletine ve ekmeğe hakaret eden Cihan Kolivar'a destek gecikmedi

    Kemal Kılıçdaroğlu bir yeni skandala daha imza attı. Kılıçdaroğlu Toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a destek gecikmedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a sahip çıktı

    Toplumuzda büyük bir hürmet ve öneme sahip olan ekmek hakkında rezil bir açıklamaya imza atarak, Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklanmıştı.



    "EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATTI
    Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.



    Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK GECİKMEDİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.



        TUTUKLANMIŞTI
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanmıştı.



        KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI! BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

        Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.



            Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



            Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

            Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;



            İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
            "İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda"             ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



            AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
            Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.




                EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
                "Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"

                Takvim.com.tr, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın birbirinden rezil paylaşımlarını sizler için derledi;



                RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
                Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.











                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a sahip çıktı
                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Türk milletine ve ekmeğe hakaret eden Cihan Kolivar'a destek gecikmedi
                    SON DAKİKA