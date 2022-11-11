Toplumuzda büyük bir hürmet ve öneme sahip olan ekmek hakkında rezil bir açıklamaya imza atarak, Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklanmıştı.
"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATTI
Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.
Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu.