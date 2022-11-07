Habertürk'te ekmeğe ve Türk milletine hakaret! İmamoğlu yandaşı, hükümet düşmanı Cihan Kolivar'ın rezil paylaşımlarının deşifresi

Ekmek, toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan bir nimet.
Sofraların ve öğünlerin vazgeçilmezi olan bu nimetin bir kırıntısının bile yere düşürülmemesine büyük önem gösteren toplumumuz, yerde bir parça ekmek görse onu öpüp başına koyacak alicenaplığa sahip bir tutum sergiliyor.
Ekmek, böylesi önemli ve kutsal bir yere sahipken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan haddini aşan rezil bir açıklama geldi.
"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATTI
Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.
Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.
Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuştu.
KOLİVAR VE HABERTÜRK'E TEPKİ!
Turgay Ciner'in sahibi olduğu HaberTürk TV'nin canlı yayınında böylesi rezil ifadelerle bir skandala imza atılması ise tepkileri de beraberinde getirdi.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda Habertürk'e tepki gösterilirken, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın da yargılanması talep etti.
Bu gelişmeler ışığında Cihan Kolivar ismini mercek altına aldığımızda ise karşımıza çok çarpıcı sonuçlar çıktı.