Habertürk'te ekmeğe ve Türk milletine hakaret! İmamoğlu yandaşı, hükümet düşmanı Cihan Kolivar'ın rezil paylaşımlarının deşifresi

Ekmek, toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan bir nimet.



Sofraların ve öğünlerin vazgeçilmezi olan bu nimetin bir kırıntısının bile yere düşürülmemesine büyük önem gösteren toplumumuz, yerde bir parça ekmek görse onu öpüp başına koyacak alicenaplığa sahip bir tutum sergiliyor.





Ekmek, böylesi önemli ve kutsal bir yere sahipken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan haddini aşan rezil bir açıklama geldi.