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    • 07.11.2022 20:46
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    • 07.11.2022 21:06
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    Habertürk'te ekmeğe ve Türk milletine hakaret! İmamoğlu yandaşı, hükümet düşmanı Cihan Kolivar'ın rezil paylaşımlarının deşifresi

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret etti. Habertürk yayınında böylesi rezil ifadelerle skandala imza atılması tepkileri beraberinde getirdi. Öte yandan Cihan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'na oy vermeyenlere 'hırsız' yakıştırımasında bulunan Kolivar, başörtülüleri hedef gösteren rezil sözlere imza attı. AK Parti rozeti takan Mehmet Ali Çelebi'yi de galiz küfürlerle hedef gösteren Cihan Kolivar'ı sizler için deşifre ettik.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekmeğe ve Türk milletine hakaret!

    Ekmek, toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan bir nimet.

    Sofraların ve öğünlerin vazgeçilmezi olan bu nimetin bir kırıntısının bile yere düşürülmemesine büyük önem gösteren toplumumuz, yerde bir parça ekmek görse onu öpüp başına koyacak alicenaplığa sahip bir tutum sergiliyor.

    Cihan Kolivar'dan skandal açıklamalar! Türk milletini ve ekmeği hedef aldı…

    Ekmek, böylesi önemli ve kutsal bir yere sahipken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan haddini aşan rezil bir açıklama geldi.



    "EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDASI" DEDİ, MİLLİ İRADEYE DİL UZATTI
    Ekmeği, "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum" dedi.

    Kolivar'ın hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı.

    Vatandaşı hakir görüp milli iradeye dil uzatma cürreti gösteren Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için 20 sene başında böyle yöneticiler duruyor" şeklinde konuştu.



    KOLİVAR VE HABERTÜRK'E TEPKİ!
    Turgay Ciner'in sahibi olduğu HaberTürk TV'nin canlı yayınında böylesi rezil ifadelerle bir skandala imza atılması ise tepkileri de beraberinde getirdi.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda Habertürk'e tepki gösterilirken, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın da yargılanması talep etti.

    Bu gelişmeler ışığında Cihan Kolivar ismini mercek altına aldığımızda ise karşımıza çok çarpıcı sonuçlar çıktı.



        KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI! BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
        Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

        Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.



        Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



        Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

        Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;



        İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
        "İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda"         ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



            AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
            Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.




            EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
            "Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"

            Takvim.com.tr, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın birbirinden rezil paylaşımlarını sizler için derledi;



            RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
            Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.
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