Terörist Ahlam Albashir,'ın iki farklı tarihte Taksim'e gittiği ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Patlayıcının taşındığı araçta TNT kalıntılarına rastlandı. Terörist Ahlam Albashir'in, saldırıdan önce yaptığı keşifte 14 yaşındaki bir çocuğu kullandığı da ortaya çıktı. Albashir ile İstanbul'da karı-koca süsüyle 4 ay yaşayan saldırının kilit ismi Bilal Hassan'ın ise PKK/YPG'li teröristler tarafından Bulgaristan'a kaçırıldığı anlaşıldı. Öte yandan terörist Albashir'in keşif için iki kez Taksim'e gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Öyle ki bombacı hain, kanlı saldırıdan 9 gün önce yani 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde ilk keşfini yaptı. Elinde, tıpkı saldırının yaşandığı günkü gibi gül ve poşet vardı! Mavi kot pantolon giydiği görülen Albashir'in rahat tavırlarla kalabalığın arasında yürümesi dikkatlerden kaçmadı.