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    Terörist Ahlam Albashir,'ın iki farklı tarihte Taksim'e gittiği ortaya çıktı

    Terörist Ahlam Albashir, İstiklal Caddesi’ni kana buladı. Tutuklandı. Korkunç saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki bombacı hain, bölgede biri 4 Kasım’da olmak üzere iki kez keşif yaptı. Elinde ise tıpkı olay gününde olduğu gibi poşet ve kırmızı gül vardı!

    Gül ve poşet!

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Patlayıcının taşındığı araçta TNT kalıntılarına rastlandı. Terörist Ahlam Albashir'in, saldırıdan önce yaptığı keşifte 14 yaşındaki bir çocuğu kullandığı da ortaya çıktı. Albashir ile İstanbul'da karı-koca süsüyle 4 ay yaşayan saldırının kilit ismi Bilal Hassan'ın ise PKK/YPG'li teröristler tarafından Bulgaristan'a kaçırıldığı anlaşıldı. Öte yandan terörist Albashir'in keşif için iki kez Taksim'e gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Öyle ki bombacı hain, kanlı saldırıdan 9 gün önce yani 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde ilk keşfini yaptı. Elinde, tıpkı saldırının yaşandığı günkü gibi gül ve poşet vardı! Mavi kot pantolon giydiği görülen Albashir'in rahat tavırlarla kalabalığın arasında yürümesi dikkatlerden kaçmadı.


    YER: TAKSİM
    TARİH: 22 EKİM
    Eli kanlı hain Ahlam Albashir, saldırıdan iki hafta önce de Taksim'e gitmiş!



    YER: TAKSİM
    TARİH: 4 KASIM



        YER: TAKSİM
        TARİH:13 KASIM
        Terörist Ahlam Albashir, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktı. Ardından elinde kırmızı gülle kaçtı!



        BİR KARE 2 ALÇAK
        Firari kalleş Bilal Hassan ile Azez'de yakalanan Hüssam kod adlı teröristin saldırıdan sonra bir telefoncuda buluştukları ortaya çıktı.
        (Nafiz KARAMAN)

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        Haberler Güncel Terörist Ahlam Albashir,'ın iki farklı tarihte Taksim'e gittiği ortaya çıktı
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